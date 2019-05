Volebné komisie v okrese Nitra hlásia nízku účasť, volia skôr starší

Na Slovensku sa konajú v poradí štvrté voľby do Európskeho parlamentu. Mimoriadne vysoký záujem zúčastniť sa na voľbe do Európskeho parlamentu mali klienti Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre. Príspevková organizácia mesta sa nachádza v zrekonštruovanej budove bývalej Detskej nemocnice na Jánskeho ulici. Na snímke seniori počas volieb do Európskeho parlamentu v Zariadení pre seniorov Zobor v Nitre 25. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Nitra 25. mája (TASR) – Voľby do Európskeho parlamentu sú v obciach Nitrianskeho okresu pokojné a bez problémov. Predsedovia oslovených okrskových komisií však hovoria o nízkej volebnej účasti. K urnám podľa ich slov chodia skôr starší voliči.Pred piatimi rokmi prišlo najmenej ľudí voliť v Čakajovciach, kde z 935 zapísaných voličov odovzdalo svoj hlas 60 ľudí a účasť mierne prekročila šesť percent. Podľa slov predsedníčky okrskovej volebnej komisie Daniely Belovičovej by tentoraz mohla byť o niečo vyššia.skonštatovala.Bezproblémový priebeh majú voľby aj v Dolných Lefantovciach, kde sa v roku 2014 zúčastnilo na voľbách do Európskeho parlamentu najviac voličov v Nitrianskom okrese. Svoj hlas tu pred piatimi rokmi odovzdalo viac ako 25 percent voličov.povedala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Ľubica Gogová.