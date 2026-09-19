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 24hod.sk    Ekonomika

19. septembra 2026

Slovensko chce posilniť hospodársku a technologickú spoluprácu so Severným Porýním-Vestfálskom


Tagy: Ceny energií Hospodárska spolupráca Priemysel Severné Porýnie-Vestfálsko štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Témou rokovania boli aj energetické dodávky na Slovensku, opatrenia na podporu hospodárstva či pozície a priority Slovenska v EÚ. Slovensko chce ďalej rozvíjať hospodársku a technologickú spoluprácu s ...



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gettyimages 1248282535 676x451 19.9.2026 (SITA.sk) - Témou rokovania boli aj energetické dodávky na Slovensku, opatrenia na podporu hospodárstva či pozície a priority Slovenska v EÚ.


Slovensko chce ďalej rozvíjať hospodársku a technologickú spoluprácu s nemeckou spolkovou krajinou Severné Porýnie-Vestfálsko, najmä v oblasti priemyslu, nových technológií a energetiky. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec po štvrtkovom stretnutí honorárnym konzulom SR v Dortmunde Klausom Wegenerom.

Najvýznamnejší obchodný partner


Nemecko je naším najvýznamnejším obchodným partnerom a zároveň šiestym najväčším zahraničným investorom na Slovensku. S regiónom Severného Porýnia-Vestfálska nás spájajú dlhoročné hospodárske väzby predovšetkým v priemysle a technológiách. Na tomto základe chceme stavať a hľadať nové možnosti pre spoluprácu slovenských a nemeckých firiem,“ vyhlásil Chovanec.

Slovensko chce posilniť spoluprácu svojich podnikov s firmami zo Severného Porýnia-Vestfálska a väčšie zapojenie slovenských spoločností do nových dodávateľských a technologických reťazcov. Príležitosti vidí rezort zahraničia najmä v automobilovom priemysle, polovodičoch a batériových technológiách.

Chceme, aby sa slovenskí dodávatelia a technologické spoločnosti vo väčšej miere zapájali do nových dodávateľských reťazcov v Severnom Porýní-Vestfálsku,“ dodal Chovanec.

Rokovali aj o energetických dodávkach


Témou rokovania boli aj energetické dodávky na Slovensku, opatrenia na podporu hospodárstva či pozície a priority Slovenska v Európskej únii. Chovanec zdôraznil potrebu zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a zabezpečiť dostupnú a spoľahlivú energiu.

Ak chceme, aby európsky priemysel zostal konkurencieschopný, je potrebné riešiť jednu z jeho najväčších záťaží, ktorou sú vysoké ceny energií. Potrebujeme energiu, ktorá bude dostupná a spoľahlivá, a zároveň pravidlá, ktoré umožnia priemyslu investovať a rozvíjať sa,“ uviedol štátny tajomník. Partneri hovorili aj o energetickej bezpečnosti, infraštruktúre, diverzifikácii dodávok a dôsledkoch iniciatívy REPowerEU na bezpečnosť dodávok a ceny energií na Slovensku.


Severné Porýnie-Vestfálsko patrí medzi významných obchodných partnerov Slovenska spomedzi nemeckých spolkových krajín. Vzájomný obchod v roku 2025 dosiahol 4,6 miliardy eur, čo bolo približne o 28 percent viac ako v roku 2016. Slovensko do regiónu vyváža najmä automobily a automobilové komponenty, stroje, elektrické a elektronické zariadenia a výrobky z kovov. Wegenera počas návštevy Slovenska sprevádza delegácia predstaviteľov politickej, hospodárskej a kultúrnej sféry Severného Porýnia-Vestfálska. Jej program zahŕňa aj stretnutie v Trenčíne s organizačným tímom Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026 a zástupcami mesta.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce posilniť hospodársku a technologickú spoluprácu so Severným Porýním-Vestfálskom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ceny energií Hospodárska spolupráca Priemysel Severné Porýnie-Vestfálsko štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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