|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 19.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Konštantín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. septembra 2026
Rada KDH prijala uznesenie o ochrane života, privítala aj nového člena hnutia Rastislava Krátkeho – VIDEO
Hnutie sa zaoberalo aj pripravenosťou na spojené regionálne a komunálne voľby. Celoslovenská Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v sobotu v Bratislave rokovala o ...
Zdieľať
19.9.2026 (SITA.sk) - Hnutie sa zaoberalo aj pripravenosťou na spojené regionálne a komunálne voľby.
Celoslovenská Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v sobotu v Bratislave rokovala o hodnotových, politických aj organizačných prioritách hnutia. Rada prijala uznesenie k ochrane ľudského života a vyhodnotila pripravenosť KDH na nadchádzajúce spojené regionálne a komunálne voľby. KDH tiež oznámilo vstup poslanca NR SR Rastislava Krátkeho do hnutia.
Rada KDH pri príležitosti Národného pochodu za život potvrdila, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť patrí medzi základné hodnoty hnutia. Zároveň deklarovala podporu občianskym a spoločenským aktivitám na ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
„Ochrana života je súčasťou identity KDH od jeho vzniku. Nestačí však hovoriť iba o princípoch. Ochrana života musí znamenať aj reálnu pomoc človeku, ktorý sa ocitne v ťažkej situácii, žene, matke či rodine, ktorá potrebuje podporu. Zároveň odmietame výsmech a znevažovanie ľudí, ktorí svoj názor vyjadrujú pokojne a demokraticky. Aj pri zásadných spoločenských témach musíme dokázať viesť spor s rešpektom k druhému,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Hnutie sa zaoberalo aj pripravenosťou na spojené regionálne a komunálne voľby. Podľa aktuálne zosumarizovaných údajov má KDH 118 kandidátov na poslancov krajských zastupiteľstiev, 16 kandidátov na primátorov, 400 kandidátov na starostov a 3 786 kandidátov na komunálnych poslancov. Kandidátom KDH na predsedu samosprávneho kraja je Milan Majerský.
„Do volieb ideme s tisíckami ľudí, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť vo svojich obciach, mestách a krajoch. Pre KDH je komunálna a regionálna politika prirodzenou súčasťou našej práce. Naši kandidáti žijú medzi ľuďmi, poznajú problémy svojich miest a obcí a v nasledujúcich týždňoch im chceme dať maximálnu podporu,“ povedal Majerský.
Poslanec NR SR Rastislav Krátky, ktorý už pôsobí v poslaneckom klube KDH, sa stal členom hnutia. Vo svojej politickej práci sa chce venovať najmä hospodárskej politike, konkurencieschopnosti Slovenska a verejným financiám. Podieľať sa má aj na príprave ekonomického programu KDH.
„Rastislav Krátky prináša do KDH silný dôraz na ekonomiku, zdravé verejné financie a konkurencieschopnosť Slovenska. Už doteraz s naším poslaneckým tímom úzko spolupracoval a jeho vstup do KDH túto spoluprácu prirodzene potvrdzuje,“ uviedol Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Rada KDH prijala uznesenie o ochrane života, privítala aj nového člena hnutia Rastislava Krátkeho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Celoslovenská Rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) v sobotu v Bratislave rokovala o hodnotových, politických aj organizačných prioritách hnutia. Rada prijala uznesenie k ochrane ľudského života a vyhodnotila pripravenosť KDH na nadchádzajúce spojené regionálne a komunálne voľby. KDH tiež oznámilo vstup poslanca NR SR Rastislava Krátkeho do hnutia.
Ochrana života ako základná hodnota
Rada KDH pri príležitosti Národného pochodu za život potvrdila, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť patrí medzi základné hodnoty hnutia. Zároveň deklarovala podporu občianskym a spoločenským aktivitám na ochranu života a ľudskej dôstojnosti.
„Ochrana života je súčasťou identity KDH od jeho vzniku. Nestačí však hovoriť iba o princípoch. Ochrana života musí znamenať aj reálnu pomoc človeku, ktorý sa ocitne v ťažkej situácii, žene, matke či rodine, ktorá potrebuje podporu. Zároveň odmietame výsmech a znevažovanie ľudí, ktorí svoj názor vyjadrujú pokojne a demokraticky. Aj pri zásadných spoločenských témach musíme dokázať viesť spor s rešpektom k druhému,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Hnutie sa zaoberalo aj pripravenosťou na spojené regionálne a komunálne voľby. Podľa aktuálne zosumarizovaných údajov má KDH 118 kandidátov na poslancov krajských zastupiteľstiev, 16 kandidátov na primátorov, 400 kandidátov na starostov a 3 786 kandidátov na komunálnych poslancov. Kandidátom KDH na predsedu samosprávneho kraja je Milan Majerský.
Krátky už pôsobí v poslaneckom klube KDH
„Do volieb ideme s tisíckami ľudí, ktorí sú pripravení prevziať zodpovednosť vo svojich obciach, mestách a krajoch. Pre KDH je komunálna a regionálna politika prirodzenou súčasťou našej práce. Naši kandidáti žijú medzi ľuďmi, poznajú problémy svojich miest a obcí a v nasledujúcich týždňoch im chceme dať maximálnu podporu,“ povedal Majerský.
Poslanec NR SR Rastislav Krátky, ktorý už pôsobí v poslaneckom klube KDH, sa stal členom hnutia. Vo svojej politickej práci sa chce venovať najmä hospodárskej politike, konkurencieschopnosti Slovenska a verejným financiám. Podieľať sa má aj na príprave ekonomického programu KDH.
„Rastislav Krátky prináša do KDH silný dôraz na ekonomiku, zdravé verejné financie a konkurencieschopnosť Slovenska. Už doteraz s naším poslaneckým tímom úzko spolupracoval a jeho vstup do KDH túto spoluprácu prirodzene potvrdzuje,“ uviedol Majerský.
Zdroj: SITA.sk - Rada KDH prijala uznesenie o ochrane života, privítala aj nového člena hnutia Rastislava Krátkeho – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko chce posilniť hospodársku a technologickú spoluprácu so Severným Porýním-Vestfálskom
Slovensko chce posilniť hospodársku a technologickú spoluprácu so Severným Porýním-Vestfálskom
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok odovzdal dobrovoľným hasičom na východe nové zásahové vozidlá aj štvorkolky – VIDEO
Šutaj Eštok odovzdal dobrovoľným hasičom na východe nové zásahové vozidlá aj štvorkolky – VIDEO