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06. septembra 2026

Slovensko chce privítať pápeža Leva XIV., pod pozvanie sa podpísalo 6 109 ľudí – FOTO


Tagy: Cirkev návšteva Slovenska Pápež pozvanie

Girasoli podľa nadácie uviedol, že podmienky na prípadnú návštevu Slovenska sú priaznivé. Nadácia Fides et Ratio odovzdala tento týždeň ...



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nadacia fides et ratio 676x507 6.9.2026 (SITA.sk) - Girasoli podľa nadácie uviedol, že podmienky na prípadnú návštevu Slovenska sú priaznivé.


Nadácia Fides et Ratio odovzdala tento týždeň apoštolskému nunciovi na Slovensku Mons. Nicolovi Girasolimu pozvanie pre Svätého Otca Leva XIV. na apoštolskú návštevu Slovenska. K pozvaniu sa svojím podpisom pripojilo 6 109 ľudí. Nuncius pozvanie spolu s podpismi odovzdá Svätému Otcovi. Iniciatíva nadácie nadviazala na skoršie vyjadrenie pápeža Leva XIV., v ktorom naznačil záujem navštíviť Slovensko.

Nadácia následne vyzvala verejnosť, aby sa k pozvaniu pripojila. „Veľmi nás teší, že sa pod pozvanie Svätého Otca podpísalo až 6 109 ľudí. Sú medzi nimi občania našej krajiny, ktorých spája túžba privítať pápeža Leva XIV. na Slovensku,“ uviedol správca Nadácie Fides et Ratio Jozef Filko.

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Girasoli podľa nadácie uviedol, že podmienky na prípadnú návštevu Slovenska sú priaznivé. Pápež už dostal oficiálne pozvanie od prezidenta Slovenskej republiky aj od Konferencie biskupov Slovenska. O tom, či a kedy Slovensko navštívi, však rozhodne samotný pápež.

„Veľmi nás potešilo, s akou otvorenosťou a nadšením apoštolský nuncius našu iniciatívu prijal, a najmä jeho ubezpečenie, že naše pozvanie spolu s hlasom 6 109 signatárov sprostredkuje Svätému Otcovi. Všetky dôležité pozvania zo Slovenska sú teda na stole – od prezidenta, slovenských biskupov aj od tisícok občanov. Teraz už zostáva rozhodnutie na Svätom Otcovi. Budeme sa modliť a veriť, že Slovensko navštívi,“ uviedol Filko. Dodal, že jeho návšteva by pre našu krajinu bola veľkou udalosťou a duchovným povzbudením pre veriacich aj celú spoločnosť.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce privítať pápeža Leva XIV., pod pozvanie sa podpísalo 6 109 ľudí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cirkev návšteva Slovenska Pápež pozvanie
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