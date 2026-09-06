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06. septembra 2026
Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované klientske centrum, priestory sú modernejšie aj bezbariérové – FOTO
Klientske centrum prešlo komplexnou obnovou. Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované Klientske centrum miestneho úradu na
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6.9.2026 (SITA.sk) - Klientske centrum prešlo komplexnou obnovou.
Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované Klientske centrum miestneho úradu na Vajanského nábreží. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, komplexná obnova priniesla modernejšie, funkčnejšie a bezbariérové priestory, ktoré zlepšia podmienky pre obyvateľov aj zamestnancov miestneho úradu.
Klientske centrum miestneho úradu denne navštevujú stovky ľudí, ktorí si prichádzajú vybaviť agendu súvisiacu s evidenciou obyvateľov, miestnymi daňami, parkovacou politikou, stavebným úradom či ďalšími službami samosprávy. „Rekonštrukcia reagovala na dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov aj rastúce nároky na komfort a kvalitu poskytovaných služieb," priblížila hovorkyňa.
Obnova zahŕňala komplexnú modernizáciu technického zázemia vrátane nových elektrických a dátových rozvodov, osvetlenia, vykurovania a vzduchotechniky. Súčasťou projektu bolo aj nové dispozičné riešenie a moderné technologické vybavenie. Akustické omietky a stropné panely zlepšia podmienky na komunikáciu medzi pracovníkmi úradu a návštevníkmi aj počas rušnejších hodín.
Pre lepšiu dostupnosť klientskeho centra pribudlo automatické otváranie vstupných dverí, bezbariérový klientsky pult a schodisková plošina vo vestibule. Pri návrhu zároveň kládli dôraz na rešpektovanie historického charakteru budovy. „Zachované a odborne repasované boli pôvodné drevené obklady, historické portály aj dvere. Novým výtvarným prvkom priestoru sa stal reliéf mapy územia Starého Mesta," dodala hovorkyňa.
Náklady na rekonštrukciu sa pohybovali okolo 380-tisíc eur. Časť oprávnených výdavkov bola refundovaná z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko, vďaka čomu bolo možné zrealizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu a zabezpečiť jej debarierizáciu. Zrekonštruované klientske centrum je oddnes opäť otvorené pre verejnosť v štandardných priestoroch a úradných hodinách.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované klientske centrum, priestory sú modernejšie aj bezbariérové – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované Klientske centrum miestneho úradu na Vajanského nábreží. Ako informovala hovorkyňa mestskej časti Kristína Tobiašová, komplexná obnova priniesla modernejšie, funkčnejšie a bezbariérové priestory, ktoré zlepšia podmienky pre obyvateľov aj zamestnancov miestneho úradu.
Rekonštrukcia priniesla nové technické vybavenie
Klientske centrum miestneho úradu denne navštevujú stovky ľudí, ktorí si prichádzajú vybaviť agendu súvisiacu s evidenciou obyvateľov, miestnymi daňami, parkovacou politikou, stavebným úradom či ďalšími službami samosprávy. „Rekonštrukcia reagovala na dlhodobo nevyhovujúci technický stav priestorov aj rastúce nároky na komfort a kvalitu poskytovaných služieb," priblížila hovorkyňa.
Obnova zahŕňala komplexnú modernizáciu technického zázemia vrátane nových elektrických a dátových rozvodov, osvetlenia, vykurovania a vzduchotechniky. Súčasťou projektu bolo aj nové dispozičné riešenie a moderné technologické vybavenie. Akustické omietky a stropné panely zlepšia podmienky na komunikáciu medzi pracovníkmi úradu a návštevníkmi aj počas rušnejších hodín.
Priestory sú po novom aj bezbariérové
Pre lepšiu dostupnosť klientskeho centra pribudlo automatické otváranie vstupných dverí, bezbariérový klientsky pult a schodisková plošina vo vestibule. Pri návrhu zároveň kládli dôraz na rešpektovanie historického charakteru budovy. „Zachované a odborne repasované boli pôvodné drevené obklady, historické portály aj dvere. Novým výtvarným prvkom priestoru sa stal reliéf mapy územia Starého Mesta," dodala hovorkyňa.
Náklady na rekonštrukciu sa pohybovali okolo 380-tisíc eur. Časť oprávnených výdavkov bola refundovaná z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko, vďaka čomu bolo možné zrealizovať opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budovy miestneho úradu a zabezpečiť jej debarierizáciu. Zrekonštruované klientske centrum je oddnes opäť otvorené pre verejnosť v štandardných priestoroch a úradných hodinách.
Zdroj: SITA.sk - Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruované klientske centrum, priestory sú modernejšie aj bezbariérové – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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