Slovensko chce ukončiť prevádzku ruských stíhačiek Mig-29, vzdušný priestor bude chrániť spojenec

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská armáda chce v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine predčasne ukončiť prevádzku ruských stíhačiek Mig-29 a poslať ruských mechanikov späť do Ruska. Po mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).Doplnil, že slovenský vzdušný priestor by už onedlho mala strážiť niektorá z „geograficky blízkych“ krajín. „Prebiehajú konkrétne rokovania, aby sme veľmi rýchlo ukončili prevádzku Migov 29 na Sliači a technikom, ktorí tam sú, sa poďakovali a poslali ich naspäť do Ruska,“ uviedol v sobotu Naď.Ako dodal, rokovania s partnermi o zabezpečení vzdušného priestoru Slovenska sú vo finálnej fáze. „Ale viac, kým nie je finálna dohoda, povedať nechcem, alebo nemôžem. Ale môžem povedať, že by išlo o ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky od nášho geograficky blízkeho spojenca,“ dodal minister.