28. mája 2026

Slovensko čoskoro preberie predsedníctvo vo V4. Blanár priblížil, na čo sa bude SR sústrediť


Slovensko bude predsedať V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vymenoval, na čo sa bude Slovensko počas svojho predsedníctva sústrediť. Vo štvrtok o tom diskutoval aj s ministrom zahraničných vecí Poľskej republiky Radoslawom Sikorskim v rámci neformálneho zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov EÚ v cyperskom Limassole.

Ako uviedol, Slovensko chce počas nadchádzajúceho predsedníctva vo Vyšehradskej skupine obnoviť dynamiku regionálnej spolupráce a sústrediť sa na oblasti, v ktorých majú krajiny V4 spoločné záujmy a dosahujú praktické výsledky pre občanov.

Revitalizácia Vyšehradskej štvorky


„Cieľom slovenského predsedníctva je revitalizovať Vyšehradskú štvorku a zamerať sa na témy, pri ktorých sa naše záujmy a postoje prekrývajú. Práve to vytvára pevný základ pre spoločný postup a konkrétne výsledky,“ uviedol Blanár.

Slovenské predsedníctvo vo V4 sa začne 1. júla. Slovensko chce podľa slov Blanára klásť dôraz na európsku konkurencieschopnosť, energetickú bezpečnosť, rozširovanie EÚ, sektorovú spoluprácu či posilňovanie medziľudských kontaktov. Rezort diplomacie doplnil, že partneri zároveň zhodne vyjadrili podporu zapojeniu aj ďalších medzinárodných partnerov v rámci formátu V4+.

Slovensko-poľské vzťahy


Témou stretnutia slovenského a poľského ministra boli aj slovensko-poľské vzťahy a rozvoj cezhraničného partnerstva. Blanár ocenil intenzívny dialóg krajín vrátane posilňovania parlamentných kontaktov. Vyzdvihol aj pripravované memorandum predsedov vlád o cezhraničnom rozvoji.

„Máme záujem na tom, aby slovensko-poľské partnerstvo získalo ešte výraznejší praktický rozmer prostredníctvom konkrétnych projektov a spoločných aktivít,“ potvrdil šéf slovenskej diplomacie, ktorý súčasne ocenil aj prínos Karpatskej iniciatívy v posilňovaní regionálnej spolupráce a rozvoja cezhraničnej konektivity medzi Slovenskom, Poľskom a Ukrajinou.

Aktuálny vývoj na Ukrajine


Témou rokovania bola aj Iniciatíva Trojmoria, a teda platformy 13 členských štátov EÚ, ktorá je zameraná na rozvoj dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry v regióne medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Slovensko bude totiž na jar 2027 hostiť samit tejto iniciatívy.

„Slovensko chce nadviazať na doterajšie predsedníctva Trojmoria a sústrediť sa popri infraštruktúrnych projektoch zároveň na inovácie, digitálny rozvoj a umelú inteligenciu,“ dodal Blanár. Ministri rokovali aj o aktuálnom vývoji na Ukrajine a potrebe pokračovania v diplomatických iniciatívach, ktoré by smerovali k spravodlivému a trvalému mieru.

Blanár zdôraznil, že strategickým záujmom Slovenska ostáva mierová, stabilná a prosperujúca Ukrajina s perspektívou členstva v EÚ pri splnení všetkých podmienok. Poľského ministra Blanár informoval aj o pripravovanom júnovom zasadnutí slovenskej a ukrajinskej vlády a o projektoch, ktoré pomáhajú zmierniť následky vojny na Ukrajine.

Zdroj: SITA.sk - Slovensko čoskoro preberie predsedníctvo vo V4. Blanár priblížil, na čo sa bude SR sústrediť © SITA Všetky práva vyhradené.

