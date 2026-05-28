Štvrtok 28.5.2026
Meniny má Viliam
28. mája 2026
Šimečka prehovoril, či budú riešiť uznanie homosexuálnych manželstiev, ak budú vo vláde. Takúto odpoveď Michal Sabo určite nečakal! – VIDEO
Tagy: Homosexuálne manželstvá
Na Slovensku je v ústave zakotvená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy a téma manželstva je v ústave chránená aj ako otázka národnej identity. Poslanec
Poslanec Progresívneho Slovenska Michal Sabo žiada o slovenské uznanie svojho homosexuálneho manželstva, ktoré uzavrel nedávno v Rakúsku.
Na Slovensku je pritom v ústave zakotvená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy a téma manželstva je v ústave chránená aj ako otázka národnej identity.
„Sme manželia. Teraz nás čaká slovenská realita uznania nášho zväzku. Ako isto viete, Súdny dvor EÚ v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty sú povinné uznávať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Na Slovensku to znamená, že osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár. Slovenské matriky však dodnes ani po polroku nemajú žiadne metodické usmernenie, ako postupovať,“ napísal Sabo na sociálnej sieti.
Poslanec PS na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadal Ministerstvo vnútra SR o usmernenie, ako si môže uplatniť svoje právo. Zatiaľ čaká na odpoveď.
Nový prípad pre matriku
Žiadosť o uznanie „manželstva“ požiadal aj Metod Špaček, ktorý v minulosti pôsobil ako vedúci Kancelárie prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ivan Novotný, ktorý je expertom strany SaS na zahraničnú politiku.
Ako uviedli v rozhovore pre Denník N, osobitná matrika ministerstva vnútra mala povinnosť do 16. marca ich informovať, či uzná manželstvo, ktoré uzavreli v roku 2020 v Rakúsku. Odpoveď zatiaľ nedostali. Na slovenskú matriku išli s rakúskym sobášnym listom 15. decembra 2025, teda krátko po tom, čo Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že členské krajiny EÚ musia uznať existujúce manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ak boli uzavreté v inej členskej krajine.
„Pre osobitnú matriku ide o nový prípad a predpokladám, že nemajú vytvorenú žiadnu metodiku, ako postupovať,“ vyjadril sa Metod Špaček. „Dokonca si myslím, že je to pre nich horúci zemiak,“ dodal.
Šimečka: Je to Sabova súkromná vec
Vo štvrtok sme sa v parlamente pýtali lídra Progresívneho Slovenska Michala Šimečku ako sa pozerá na požiadavku poslanca Saboa o uznanie jeho homosexuálneho manželstva, a či bude PS riešiť túto problematiku, ak bude vo vláde.
„Pozerám sa na to tak, že je to jeho súkromná vec a ja to nebudem z pozície predsedu strany komentovať čo on chce alebo nechce urobiť vo svojom súkromnom živote. Ja som mu zagratuloval a prispel na darček,“ reagoval Šimečka pre SITA.
„Budeme riešiť to, čo je v našom programe...To, že Progresívne Slovensko ako liberálna politická strana dáva hodnotu ľudských práv a ľudskej dôstojnosti vysoko, to zostáva," doplnil ďalej.
"To, že si myslíme, že registrované partnerstvá, ktoré uznáva drvivá väčšina krajín Európskej únie, a mohli by platiť aj na Slovensku a nič by sa nestalo, to zostáva," poznamenal tiež Šimečka. Predpokladá však, že budú mať koaličnú vládu, a tak sa na všetkých týchto veciach budú musieť dohodnúť aj s koaličnými partnermi.
Smer: Otec je muž, matka je žena
Podľa predsedu klubu Smer-SD Jána Richtera táto téma nie je aktuálna, pretože nemáme k tomu zákonnú normu. „Pokiaľ máme v Ústave to, čo máme, tak je odpoveď veľmi jednoduchá a jasná: otec je muž, matka je žena,“ uviedol Richter pre SITA.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar to považuje za pokus ako narušiť kultúrno-hodnotové tradície Slovenska, a to, čo sa nedávno implementovalo aj do Ústavy SR.
„Keby sme to neboli zakotvili do Ústavy, že rodinu tvorí muž a žena, a že sú tu dve pohlavia, tak už by sme boli niekde ďalej. Tento súdny aktivizmus z európskych inštitúcii o tom, že toto treba akceptovať, bude cestou súdnych a justičných orgánov (akým je Ústavný súd a sťažnosťami na ústavný súd) snažiť toto dostať do slovenskej legislatívy napriek tomu, že keď sme vstúpili do Európskej únie, hodnotové otázky ako aj otázky našej suverenity a národnej identity sme si nechali vo svojej kompetencii," upozornil Gašpar.
"Ak títo ľudia raz dostanú od voličov mandát, budú prijímať a meniť legislatívu tak, aby toto bolo úplne legálne. Ak dostanú na to mandát väčšinou, musíme sa s tým vysporiadať a rešpektovať, že väčšia časť Slovenska si niečo také želá. Dnes som ale presvedčený, že Slovensko je naopak konzervatívne a kresťanské, a v tomto zmysle takéto hodnoty nepreferuje," uzavrel podpredseda parlamentu s tým, že sa bavíme predovšetkým o Bratislave a podobných aglomeráciách, kde preniká tento spôsob života.
Zdroj: SITA.sk - Šimečka prehovoril, či budú riešiť uznanie homosexuálnych manželstiev, ak budú vo vláde. Takúto odpoveď Michal Sabo určite nečakal! – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
