Slovensko.Digital bude nákupy štátnych IT systémov hodnotiť po novom

Na snímke zľava odborník na opatrenia a verejnú správu v OZ Slovensko.Digital Ľubor Illek, výkonný riaditeľ OZ Slovensko.Digital Ján Hargaš a odborník na vývoj a komunitu v OZ Slovensko.Digital Ján Suchal počas tlačovej konferencie združenia OZ Slovensko.Digital na tému: Koncom júla sa majú schvaľovať 3 projekty, ktoré predložilo Ministerstvo vnútra SR a 1 projekt Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu v celkovej hodnote viac ako 100 miliónov EUR, v Bratislave 19. júla 2018. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovensko.Digital zverejnilo vo štvrtok nové kritériá vo svojej metodike Red Flags, ktorými chce hodnotiť štátne IT obstarávania. Ich cieľom sú otvorené súťaže, vyššia konkurencia a lepšie obchodné podmienky pre štát.povedal vo štvrtok na brífingu Ján Hargaš zo združenia Slovensko.Digital.Svoju metodiku Red Flags predstavilo združenie na jeseň roku 2017. V prvej verzii sa zameriavali na hodnotenie prípravnej fázy projektov. Projekty, ktoré už boli schválené, sa budú v najbližších mesiacoch obstarávať, preto odborníci svoju metodiku rozšírili o 13 nových kritérií.Podľa Hargaša budú napríklad hodnotiť, či pred súťažou prebehli tzv. prípravné trhové konzultácie. Touto formou štát dostane od IT trhu spätnú väzbu a bude môcť nastaviť súťaž tak, aby sa jej zúčastnilo čo najviac firiem.Kritériá sa tiež zameriavajú na rozdeľovanie IT zákaziek na menšie časti. Ako uviedol Hargaš, štátne IT potrebuje viac konkurencie.uzavrel Hargaš.