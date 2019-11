Slovensko.Digital: Návrh zákona o zmene rodného čísla je zlý

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 7. novembra (TASR) – Vládou odobrený návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý má zmeniť súčasné rodné čísla, je podľa Ľubora Illeka z občianskeho združenia Slovensko.Digital z viacerých dôvodov zlý. Vyhlásil to vo štvrtok s tým, že v návrhu je časť o sektorových identifikátoroch, ktorá nemá opodstatnenie, je dráha a zložitá. V časti bezvýznamových identifikátorov zas podľa jeho slov nie sú známe dopady, ani to, koľko to bude stáť.skonštatoval.Ak je problém, že od roku 2053 musí Slovensko niečo zmeniť na systéme rodných čísel, podľa Illeka je tisíc riešení, ako to robiť inak.upozornil.Slovensko.Digital nerozumie kroku rezortu vnútra, prečo namiesto toho, aby návrh zákona zlepšilo a vrátilo sa k odbornej diskusii, ho nechalo formálne schváliť vládou.podotkol Illek. Pýta sa, či sú v informatizácii verejnej správy hlavným problémom práve rodné čísla.uviedol.Slovensko.Digital vidí v rámci návrhu tejto legislatívy najväčší problém v časti o takzvaných sektorových identifikátoroch. Každý úrad by mal totiž používať vlastné identifikátory, ktoré nikto iný nebude poznať. "Deklaruje sa, že ide najmä o bezpečnosť informačných systémov. Ak by sme chceli riešiť bezpečnosť informačných systémov, tak sú na to jednoduchšie a štandardné riešenia, napríklad zapnutie šifrovania databázy. Všetky úrady hovoria, že ich dnešné riešenia sú dostatočné a nepotrebujú tento nový systém," tvrdí Illek s tým, prevádzku toho registra bude treba navždy platiť.Vymeniť rodné čísla za bezvýznamový identifikátor si združenie technicky vie predstaviť, podľa Slovensko.Digital však nie je jasné, koľko to bude stáť verejnú i privátnu sféru. "Bude potrebné prerobiť všetky informačné systémy a vyškoliť ľudí," upozornil Illek. Odhady z jednej pracovnej skupiny podľa neho hovoria, že celé to má vyjsť na viac ako 250 miliónov eur. Myslí si však, že sú to konzervatívne odhady.Vláda na svojom rokovaní v stredu (6. 11.) odobrila návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby. Súčasné rodné čísla by tak v budúcnosti mali nahradiť identifikátory fyzických osôb. Rodné čísla podľa rezortu vnútra požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačujú a po roku 2053 bude problémom generovať nové bez duplicít. Novým systémom chce rezort zabrániť aj zneužitiu osobných údajov. Šéfka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pripustila, že tento vládou odobrený materiál budú schvaľovať až noví poslanci parlamentu.