Premiér: Dubček ostáva inšpiráciou nebáť sa uskutočnovať zmenu

Bratislava 7. novembra (TASR) - Alexander Dubček ostáva inšpiráciou nebáť sa uskutočňovať zodpovednú zmenu, aby sme krajinu posúvali vpred. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s výročím smrti bývalého československého politika a ústrednej osobnosti Pražskej jari.skonštatoval Pellegrini.Dubček bol podľa jeho slov osobnosťou, ktorá pochopila potrebu historickej zmeny spoločnosti postavenej na demokracii a slobode. Označil ho za velikána slovenskej histórie.Od úmrtia slovenského politika a štátnika Alexandra Dubčeka uplynulo vo štvrtok 7. novembra 26 rokov. Bol jednou z osobností moderných slovenských dejín. Jeho osudovým rokom bol rok 1968, keď bol zvolený za prvého tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ).Svojím reformným úsilím známym ako Pražská jar sa stal nielen najobľúbenejším politikom vo vtedajšom Československu, ale aj svetovo známou osobnosťou. Jeho reformné úsilie, nazývané tiež ako socializmus s ľudskou tvárou, ukončila augustová (1968) invázia vojsk vtedajšej Varšavskej zmluvy na čele so ZSSR do ČSSR.