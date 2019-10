Slovensko.Digital nepovažuje novelu o verejnom obstarávaní za korektnú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) - Občianske združenie Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu žiadajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala parlamentom schválenú novelu zákona o verejnom obstarávaní. Nesúhlasia hlavne s prijatým pozmeňovacím návrhom Ľubomíra Vážneho (Smer-SD). Predstavitelia organizácií Peter Kulich a Zuzana Petková o tom informovali v stredu na tlačovej konferencii." komentoval zmeny v návrhu novely Kulich. Pripomenul, že odborná pracovná skupina vznikla na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už v roku 2016. Návrh novely zákona prešiel tiež medzirezortným pripomienkovým konaním.Najväčší otáznik je podľa Kulicha nad zaradením zákaziek týkajúcich sa tzv. citlivých informácií o kritickej infraštruktúre do nákupov realizovaných v tzv. obrannom režime a utajenie informácií o takomto verejnom obstarávaní."Keď sa obstaráva v takomto režime, nie je k dispozícii dokumentácia, prípadne, keby sa nejakí uchádzači chceli uchádzať o takúto zákazku, dokumentáciu si musia vyžiadať, môžu byť na to kladené rôzne podmienky, a následne aj výsledky obstarávania nie sú často zverejňované v profile verejného obstarávania," priblížil.Schválením pozmeňovacieho návrhu Ľubomíra Vážneho došlo podľa nich k rozsiahlej nepriamej novele Zákona o kritickej infraštruktúre. Kritizujú, že nebola diskutovaná na žiadnom odbornom fóre, hoci zásadne zmení požiadavky na dodávateľov, ktorí majú prístup k citlivým informáciám.Upozornili, že v aktuálnom období sa očakáva asi 50 verejných obstarávaní v oblasti IT. Množstvo aj štandardných zákaziek, napríklad o podporných manažérskych systémoch alebo riešenie na spracovanie dát, by sa mohlo podľa nich na základe schválenej novely obstarávať v utajenom režime, platnom napríklad pre nákupy tankov či obrnených transportérov."Zákazky, ktoré idú v utajenom režime, považujeme za veľmi problematické, pretože otvárajú priestor pre korupciu a podozrenia z klientelizmu," komentovala Petková.O vetovanie novely zákona o verejnom obstarávaní žiada prezidentku Zuzanu Čaputovú aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Nestotožňuje sa s pozmeňujúcimi návrhmi poslancov.Národná rada (NR) SR minulý týždeň schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá rieši účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže.Poslanci odobrili aj pozmeňujúci návrh poslanca Smeru-SD Ľubomíra Vážneho, ktorý hovorí o úprave zákonnej definície citlivého vybavenia, stavebných prác citlivého charakteru a služby citlivého charakteru tak, aby definícia bola v súlade s platnou Bezpečnostnou stratégiou štátu schválenou NR SR 27. septembra 2005.Zaviesť by sa podľa neho mal aj inštitút schvaľovania bezpečnostných plánov ústredným orgánom. Rozšíriť by sa mali aj povinnosti prevádzkovateľa v súvislosti s prípadmi, ak majú byť dodávateľovi sprístupnené citlivé informácie.Schválený bol tiež pozmeňujúci návrh nezaradeného poslanca Petra Marčeka. Navrhol pre urýchlenie konaní zaviesť Úradu pre verejné obstarávanie lehotu na začatie konania v prípade konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu.