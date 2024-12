Slovensko dlhodobo podporovalo rozšírenie schengenu o Bulharsko a Rumunsko, podľa Blanára je historickým rozhodnutím

Diplomatický úspech

Efektívna ochrana hraníc

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

13.12.2024 (SITA.sk) - Rozšírenie schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko je historickým rozhodnutím, ktoré Slovensko dlhodobo podporovalo. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) v reakcii na zaradenie Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru, o ktorom vo štvrtok rozhodla Rada Európskej únie „Obe krajiny splnili technické predpoklady už v roku 2011, preto vítam ich úplné začlenenie do európskej zóny voľného pohybu,“ povedal. Od 1. januára 2025 sa obe krajiny stanú plnohodnotnou súčasťou schengenského priestoru, čím dôjde k definitívnemu zrušeniu kontrol aj na vnútorných pozemných hraniciach. Minister Blanár toto rozhodnutie označil za významný moment európskej spolupráce, ktorý je diplomatickým úspechom súčasného maďarského predsedníctva Rady EÚ.„Tento dlho očakávaný krok zároveň prináša praktické benefity pre obyvateľov, ktorí sa môžu bez hraničných kontrol dostať do ďalších dvoch európskych štátov,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie. Súčasne zdôraznil výzvy, ktorým schengen čelí v súvislosti s migračnou krízou.„Prioritou má byť umožniť občanom voľný pohyb. Niektoré z členských štátov však zaviedli a naďalej predlžujú opatrenia v súvislosti s kontrolami na hraniciach. Dnes je preto jasné, že schengen nie je plne funkčný a je potrebné vyvinúť maximálne úsilie na jeho obnovu,“ poukázal Blanár. V tejto súvislosti vyzdvihol záväzok Bulharska a Rumunska pokračovať v efektívnej ochrane vonkajších hraníc a v boji proti nelegálnej migrácii.Schengenský priestor sa od 1. januára 2025 plnohodnotne rozšíri na 29 štátov a takmer 450 miliónov obyvateľov. Po tom, čo boli od 31. marca 2024 zrušené kontroly na leteckých a námorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom, dôjde začiatkom budúceho roka k zrušeniu kontrol aj na vnútorných pozemných hraniciach.Európska zóna voľného pohybu tak bude spájať 25 z 27 členských štátov EÚ (okrem Cypru a Írska) a všetkých členov Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko). Slovenská republika sa stala súčasťou schengenu 21. decembra 2007.