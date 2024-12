Akvaparky sú nútené zvýšiť ceny vstupného, pristúpia však len k minimálnym úpravám cenníkov

13.12.2024 (SITA.sk) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa na valnom zhromaždení zhodla, že vzhľadom na prijatý konsolidačný balíček a na to naviazaný nárast všetkých vstupných nákladov je úprava cien vstupného nevyhnutná."Napriek masívnemu zvýšeniu DPH z 10 na 23 % a zavedenie transakčnej dane budeme klásť dôraz na možnosti a kúpyschopnosť obyvateľstva. Uvedomujeme si, že ceny nie je možné zvýšiť paušálne o 20 - 30 % preto pristúpime len k minimálnym, nevyhnutným úpravám cenníkov" konštatovalo Prezídium SAAKP."Pobyt pri umelej vodnej ploche má multiplikačný efekt, keďže každé euro minuté v akvaparku vyvolá míňanie ďalších financií na ubytovanie, stravovanie, zábavu i darčekové predmety. To znamená, že na výkone slovenského cestovného ruchu i prezentácii Slovenskej republiky máme naozaj zásadný podiel", uviedol prezident SAAKP Gabriel Somogyi . Dodal, že chcú zostať dostupní širokej verejnosti, aj keď to bude za cenu hľadania ďalších úspor a väčšej efektivity.Ekonomická situácia, s ktorou sa budú musieť členovia SAAKP vyrovnať, je preto veľmi zložitá. "Sme k tomu nútení, aby sme ceny vstupného navýšili, ale urobíme všetko pre to, aby sme zostali pre našich návštevníkov dostupní a aby sa relax pri vode nestal luxusom pre vyvolených," dodal Somogyi.SAAKP zastupuje záujmy akvaparkov, kúpalísk a plavární poskytujúcich služby súvisiace s umelým vodným relaxom. Od vytvorenia tejto odbornej platformy v roku 2020 s 22 zakladajúcimi členmi má asociácia aktuálne 30 členov, majiteľov a prevádzkovateľov vodného relaxu a zábavy. Aktuálne rokovanie potvrdilo doterajšie orgány i prezidenta SAAKP Gabriela Somogyiho vo funkcii.