Utorok 6.1.2026
|Denník - Správy
06. januára 2026
Slovensko dnes čaká chladné počasie s mínusovými teplotami, na východe sa môžu tvoriť snehové jazyky
V utorok bude oblačno až zamračené, zrána ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, podvečer postupne od juhu na viacerých miestach sneženie. Bude chladno. Ako informuje
6.1.2026 (SITA.sk) - V utorok bude oblačno až zamračené, zrána ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, podvečer postupne od juhu na viacerých miestach sneženie. Bude chladno. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke, ojedinele sa môžu tvoriť snehové jazyky, a to najmä na východe Slovenska.
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -6 do -1 stupňov Celzia, na juhu lokálne do 1 stupňa Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo -7 stupňov Celzia.
Zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na juhovýchode k večeru miestami okolo 10 m/s (35 km/h), pričom v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h). Lokálne, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.
Spadnúť môže do 3 milimetrov zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko dnes čaká chladné počasie s mínusovými teplotami, na východe sa môžu tvoriť snehové jazyky © SITA Všetky práva vyhradené.
