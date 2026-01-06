Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Antónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. januára 2026

Slovensko dnes čaká chladné počasie s mínusovými teplotami, na východe sa môžu tvoriť snehové jazyky


Tagy: Predpoveď počasia snehové jazyky Snehové záveje

V utorok bude oblačno až zamračené, zrána ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, podvečer postupne od juhu na viacerých miestach sneženie. Bude chladno. Ako informuje



Zdieľať
zima 676x444 6.1.2026 (SITA.sk) - V utorok bude oblačno až zamračené, zrána ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, podvečer postupne od juhu na viacerých miestach sneženie. Bude chladno. Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke, ojedinele sa môžu tvoriť snehové jazyky, a to najmä na východe Slovenska.


Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -6 do -1 stupňov Celzia, na juhu lokálne do 1 stupňa Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo -7 stupňov Celzia.

Zafúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), na juhovýchode k večeru miestami okolo 10 m/s (35 km/h), pričom v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h). Lokálne, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.

Spadnúť môže do 3 milimetrov zrážok, prípadne do 5 centimetrov snehu.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko dnes čaká chladné počasie s mínusovými teplotami, na východe sa môžu tvoriť snehové jazyky © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predpoveď počasia snehové jazyky Snehové záveje
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Policajti varujú pred extrémnymi mrazmi, vodiči musia byť mimoriadne opatrní a rátať s časovou rezervou
<< predchádzajúci článok
Zjavenia Pána patrí k najstarším kresťanským sviatkom, o troch kráľoch sa toho však nevie veľa

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 