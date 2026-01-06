|
06. januára 2026
Policajti varujú pred extrémnymi mrazmi, vodiči musia byť mimoriadne opatrní a rátať s časovou rezervou
Dnešný sviatok Troch kráľov so sebou prináša výrazné ochladenie, teploty na Slovensku môžu klesať až k -10 stupňom Celzia a miestami aj pod túto hranicu, čo výrazne zvyšuje nebezpečenstvo v cestnej premávke. ...
6.1.2026 (SITA.sk) - Dnešný sviatok Troch kráľov so sebou prináša výrazné ochladenie, teploty na Slovensku môžu klesať až k -10 stupňom Celzia a miestami aj pod túto hranicu, čo výrazne zvyšuje nebezpečenstvo v cestnej premávke. Policajný zbor preto vyzýva vodičov, aby sa na zimné podmienky dôkladne pripravili a zvážili svoje správanie v premávke.
„Na Troch kráľov o krok ďalej neznamená ponáhľať sa, ale myslieť dopredu,“ zdôrazňuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Pred jazdou je preto nevyhnutné dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu, teda všetky okná, spätné zrkadlá, svetlá aj evidenčné číslo vozidla.
Jazda so zlým výhľadom nie je len nebezpečná, ale aj v rozpore so zákonom, upozorňuje polícia. Odporúča sa vyraziť s dostatočnou časovou rezervou, čo pomáha znižovať stres a zvyšovať bezpečnosť na cestách.
Mrazivé dni so sebou často prinášajú zvýšené riziko poľadovice – najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných a nočných hodín. Polícia apeluje na vodičov, aby urobili „krok ďalej“ v podobe prispôsobenia rýchlosti jazdy, dodržiavania bezpečných odstupov a plynulosti pohybu.
Tieto opatrenia môžu výrazne znížiť riziko dopravných nehôd. Zodpovedná jazda v zime tiež vyžaduje používanie zimných pneumatík, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie náročných poveternostných podmienok.
Okrem toho polícia upozorňuje, aby vodiči nemali v nádrži len minimálnu zásobu paliva. V zimných podmienkach, vrátane elektromobilov, totiž spotreba stúpa; dostatočná rezerva paliva môže byť rozhodujúca pri kolónach, nehodách či nečakaných zdržaniach.
