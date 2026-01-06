Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Antónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. januára 2026

Policajti varujú pred extrémnymi mrazmi, vodiči musia byť mimoriadne opatrní a rátať s časovou rezervou


Tagy: Bezpečnosť na cestách Cestná premávka hovorca Prezídia Policajného zboru Predpoveď počasia Traja králi Zima Zimné pneumatiky

Dnešný sviatok Troch kráľov so sebou prináša výrazné ochladenie, teploty na Slovensku môžu klesať až k -10 stupňom Celzia a miestami aj pod túto hranicu, čo výrazne zvyšuje nebezpečenstvo v cestnej premávke. ...



Zdieľať
winter_weather_pennsylvania_63365 676x451 6.1.2026 (SITA.sk) - Dnešný sviatok Troch kráľov so sebou prináša výrazné ochladenie, teploty na Slovensku môžu klesať až k -10 stupňom Celzia a miestami aj pod túto hranicu, čo výrazne zvyšuje nebezpečenstvo v cestnej premávke. Policajný zbor preto vyzýva vodičov, aby sa na zimné podmienky dôkladne pripravili a zvážili svoje správanie v premávke.

Odchod z domu s časovou rezervou


„Na Troch kráľov o krok ďalej neznamená ponáhľať sa, ale myslieť dopredu,“ zdôrazňuje hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Pred jazdou je preto nevyhnutné dôkladne očistiť vozidlo od snehu a ľadu, teda všetky okná, spätné zrkadlá, svetlá aj evidenčné číslo vozidla.

Jazda so zlým výhľadom nie je len nebezpečná, ale aj v rozpore so zákonom, upozorňuje polícia. Odporúča sa vyraziť s dostatočnou časovou rezervou, čo pomáha znižovať stres a zvyšovať bezpečnosť na cestách.

Mrazivé dni so sebou často prinášajú zvýšené riziko poľadovice – najmä na mostoch, v tienistých úsekoch a počas ranných a nočných hodín. Polícia apeluje na vodičov, aby urobili „krok ďalej“ v podobe prispôsobenia rýchlosti jazdy, dodržiavania bezpečných odstupov a plynulosti pohybu.

Zníženie rizika nehôd


Tieto opatrenia môžu výrazne znížiť riziko dopravných nehôd. Zodpovedná jazda v zime tiež vyžaduje používanie zimných pneumatík, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie náročných poveternostných podmienok.

Okrem toho polícia upozorňuje, aby vodiči nemali v nádrži len minimálnu zásobu paliva. V zimných podmienkach, vrátane elektromobilov, totiž spotreba stúpa; dostatočná rezerva paliva môže byť rozhodujúca pri kolónach, nehodách či nečakaných zdržaniach.


Zdroj: SITA.sk - Policajti varujú pred extrémnymi mrazmi, vodiči musia byť mimoriadne opatrní a rátať s časovou rezervou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť na cestách Cestná premávka hovorca Prezídia Policajného zboru Predpoveď počasia Traja králi Zima Zimné pneumatiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šaško odsúdil útok na lekárku a sestričku v ružinovskej nemocnici, zdravotníci nemôžu čeliť fyzickým útokom či ponižovaniu
<< predchádzajúci článok
Slovensko dnes čaká chladné počasie s mínusovými teplotami, na východe sa môžu tvoriť snehové jazyky

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 