Slovensko dopraví do Turecka viac ako šesť ton humanitárnej pomoci, pomáha aj v oblasti repatriácie osôb

12.2.2023 (SITA.sk) - Slovenský vládny špeciál v nedeľu dopraví do zemetrasením postihnutého Turecka humanitárnu pomoc v objeme viac ako šesť ton. Ako informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová, súčasťou zásielky je najmä potravinová pomoc, hygienické potreby a ďalší materiál, o ktorý Turecko požiadalo aj prostredníctvom Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany.„Vzhľadom na kapacitné obmedzenie lietadla a pripravenej humanitárnej pomoci, ktorá prevyšuje kapacitu stroja, ministerstvo vnútra plánuje ďalšie zabezpečovanie prepravy humanitárnej pomoci SR do Turecka aj v najbližších dňoch. Letecký útvar Ministerstva vnútra SR (MV SR) v prípade potreby ďalšej prepravy humanitárnej pomoci SR ju zabezpečí ďalšími lietadlami, pričom k dispozícii sú Airbus A319 a Fokker 100," vysvetlila Eliášová.Ak si to situácia bude vyžadovať, pomoc do Turecka môže byť podľa nej lietadlami rezortu vnútra dopravená aj niekoľkokrát za deň.Hovorkyňa zároveň pripomenula, že slovenskému záchranárskemu tímu v Turecku sa doteraz podarilo vypátrať z ruín 12 živých osôb, ktoré boli následne odovzdané do starostlivosti miestnych úradov. Z nich päť dospelých osôb a jedno dieťa sú mimo ohrozenia života.„Nakoľko vzhľadom na bezpečnostnú situáciu a aj na to, že od zemetrasenia uplynulo šesť dní, tím MV SR zložený z členov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby urobil všetko pre to, aby pomohol vytiahnuť živých ľudí z trosiek a dnes sa vráti domov," povedala Eliášová s tým, že Slovensko bude Turecku naďalej plne nápomocné v zmysle humanitárnej či inej medzinárodnej pomoci.Slovensko tiež podľa hovorkyne pomáha aj v oblasti repatriácie osôb z postihnutého územia.„Lietadlom Leteckého útvaru MV SR sa z Turecka spolu so záchranármi vrátia aj tri osoby, ktoré sa nachádzali v oblasti vážne postihnutej zemetrasením v Turecku. Ich dom je v dôsledku zemetrasenia poškodený a požiadali cestou veľvyslanectva SR v Ankare o repatriáciu," dodala Eliášová.