Slovensko dostalo historickú sumu na pomoc Rómom. Matovičovci sa pýtajú, kam zmizli – VIDEO

Miliarda eur bez viditeľnej zmeny

Výzva vláde na prehodnotenie plánov

Varovanie pred zneužívaním eurofondov

Zlé čerpanie eurofondov na pomoc Rómom už preveruje Brusel. Informovalo o tom hnutie Slovensko s tým, že sa poslanec Peter Pollák ml. stretne s europoslancami z Výboru pre kontrolu rozpočtu (CONT), ktorí pricestovali na Slovensko, aby preverili využívanie prostriedkov EÚ, vrátane tých, ktoré majú zlepšovať životné podmienky Rómov.Ako Pollák uviedol, europoslanci sa budú oprávnene pýtať, prečo sa tieto prostriedky majú míňať na mediálne domy či sadenie stromčekov, keď ľudia v osadách žijú bez vody, kanalizácie a základnej infraštruktúry. „Máme sa o čom rozprávať,“ povedal Pollák.Hnutie upozornilo, že sa vynakladajú stovky miliónov eur na analýzy, strategické dokumenty či školenia, no v rómskych osadách sa podľa slov hnutia za roky nič nezmenilo, a ľudia aj naďalej žijú v zlých podmienkach. Hnutie Slovensko pritom zdôraznilo, že na zlepšenie ich života má Slovensko historicky najviac peňazí z EÚ, a to viac ako miliardu eur. Poslanec Peter Pollák st. vysvetlil, že táto miliarda nemá ísť na parky, mediálne domy a diskusie.„Získali sme ju preto, aby rómske deti na Slovensku mohli žiť dôstojne – s prístupom k pitnej vode, ku kanalizácii, k bezpečnému bývaniu. Aby nežili v blate, v chatrčiach bez elektriny, bez svetla, bez nádeje. Dnes z tejto miliardy Fico a jeho splnomocnenec Daško dávajú napr. 20 miliónov eur na mediálny dom v Banskej Bystrici, 60 miliónov eur na stromčeky v osadách či desať miliónov eur na konferencie o zamestnanosti, namiesto skutočnej práce,“ doplnil poslanec.Hnutie Slovensko vyzvalo vládu , aby prehodnotila akčné plány na roky 2025 – 2027 a zamerala sa na reálne riešenia, ako napríklad na vysporiadanie pozemkov, výstavbu a rekonštrukciu bývania, zavedenie pitnej vody a kanalizácie či na dobudovanie ciest. Poslanec Pollák ml. bude apelovať na europoslancov, aby preverili spôsob využitia eurofondov určených pre Rómov.Rómske deti si podľa poslanca Polláka st. neželajú stromy pri chatrči, ale kúpeľňu, svetlo a bezpečný domov, a teda to, čo je v Európe samozrejmosťou. Poslanec v tejto súvislosti pripomenul tragédiu vo Veľkom Šariši, kde zomreli štyri deti. Tragédia by podľa neho mala byť budíčkom pre každého, kto má moc rozhodovať.Ako upozornil, za každou premrhanou eurofondovou výzvou a nezmyselným výdavkom môže stáť ďalší vyhasnutý detský život. Peniaze z EÚ musia byť podľa hnutia Slovensko použité účelne a spravodlivo. Súčasne je podľa hnutia potrebné zabrániť tomu, aby peniaze pre Rómov boli zneužívané.„Keď vyriešime obrovskú chudobu či katastrofálne bývanie, keď bude mať každé rómske dieťa prístup k pitnej vode, vtedy sa môžeme rozprávať o workshopoch, školeniach, štipendiách a ďalších veciach. Horí nám dom, ale my si radšej v kľude polievame záhradku,“ uzavrel Pollák ml.