Blanár odmieta hrozby Merza o zastavení eurofondov, apeluje na hľadanie prijateľných riešení a konsenzu

Hladanie konsenzu

Merz pohrozil zastavením eurofondov

27.5.2025 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) odmieta vyjadrenia nemeckého kancelára Friedricha Merza , ktorý pohrozil Slovensku zastavením eurofondov , ak sa bude príliš odkláňať od smerovania Európskej únie "Odmietame vyjadrenie nemeckého kancelára, ktorý na konferencii Európske fórum WDR hovoril o tom, ako presvedčiť členské krajiny, ktoré neťahajú za jeden povraz... Takéto uvažovanie je pre nás neprijateľné, pretože ak niektorý zo štátov vznesie výhrady, tak to robí pre svoje suverénne postavenie, ktoré je nedotknuteľné, a vtedy je potrebné rokovať a nie hľadať mechanizmy, ako ich donútiť k "poslušnosti"," uviedol Blanár.Ako ďalej dodal, verí, že ide o vyjadrenia, ktoré zazneli len v hypotetickej rovine úvah, hoci niektoré médiá z toho robia už hotový fakt. Šéf slovenskej diplomacie je presvedčený, že len vďaka spoločnej komunikácii a rovnocennému postaveniu členských štátov, na ktorom bola Európska únia založená, sa budú vždy hľadať prijateľné riešenia a konsenzus, pri rešpektovaní národnoštátnych záujmov SR.Blanár zdôraznil, že Slovenská republika je plnohodnotným členským štátom Európskej únie, kde sa rozhodovacie procesy neriadia podľa vyjadrení väčších štátov, ale hľadaním konsenzu. "Aj kvôli tomu SR opakovane zdôrazňuje, že je proti zrušeniu veta a nahradzovaniu jednomyseľného hlasovania len kvalifikovanou väčšinou, čo by niektoré štáty stavalo do nevýhodnej pozície, kedy by museli akceptovať rozhodnutia, ktoré by zásadne mohli ovplyvniť samotný štát a jeho obyvateľov. Napríklad takto Slovensko pred desiatimi rokmi ústami vtedajšieho premiéra Roberta Fica odmietlo povinné prerozdeľovanie nelegálnych migrantov a urobilo by to zase," podotkol Blanár.Nemecký kancelár Friedrich Merz reagoval na otázku týkajúcu sa Slovenska a Maďarska počas diskusného fóra, ktoré zorganizovala verejnoprávna televízia WDR. Povedal, že konfliktu s týmito dvoma krajinami sa nebude dať vyhnúť, ak budú pokračovať v doterajšom kurze. Pohrozil zastavením eurofondov, ak sa budú snažiť brániť Únii v zavádzaní sankcií voči Rusku."Nemôžeme dovoliť, aby rozhodnutia celej Európskej únie záviseli od nejakej malej menšiny. A určite by mohlo dôjsť k jasnejším slovám a možno aj tvrdším konfliktom," povedal v rozhovore. Zdôraznil, že okrem právneho konania "je tu ešte vždy možnosť odobratia európskych prostriedkov" dotknutým štátom.