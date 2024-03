Slovensko dostane menej financií z Európskeho mierového nástroja. Blanár predstavil zámery Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci (foto)

Humanitárna pomoc v roku 2024

Odmietavá pozícia vlády SR

Sankcie voči Rusku

Dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu

Humanitárna pomoc

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.3.2024 (SITA.sk) - Slovensko znepokojuje, že dostane menej financií z Európskeho mierového nástroja . Refundácia za bojové lietadlá Mig-29, ktoré bývalá vláda odovzdala Ukrajine, je stále zastavená, a SR by mala dostať menej finančných prostriedkov, ako bolo pôvodne sľúbené.Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ), ktorý sa zúčastnil v Bruseli na otvorení Európskeho humanitárneho fóra a na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.Ministri zahraničných vecí krajín EÚ diskutovali o pomoci Ukrajine, a tiež o situácii na Blízkom východe a v Bielorusku. Ministri prostredníctvom videokoferencie diskutovali aj so šéfom diplomacie Spojených štátov amerických Antonym Blinkenom a s ministrom zahraničných vecí Ukrajiny Na otvorení Európskeho humanitárneho fóra Blanár predstavil priority a zámery Slovenska v oblasti humanitárnej pomoci v roku 2024. Európska únia je svetovým lídrom v poskytovaní humanitárnej pomoci a jej dôležitosť v tejto oblasti priamo narastá s humanitárnymi potrebami vo svete. Naša koordinácia je preto kľúčová pre prijímanie inovatívnych, udržateľných a účinných riešení súčasných humanitárnych kríz," uviedol šéf slovenskej diplomacie, ktorý hovoril aj spôsoboch, akými Slovensko prispeje k humanitárnej pomoci na Blízkom východe a Ukrajine.Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci Blanár ocenil dosiahnuté dohody na vytvorení Asistenčného fondu pre Ukrajinu v rámci Európskeho mierového fondu.„Odmietavá pozícia vlády SR k poskytovaniu vojenskej pomoci zo skladov Ozbrojených síl SR je známa a je v tejto súvislosti rešpektovaná,“ zdôraznil Blanár a informoval, že šéfovia diplomacií EÚ na zasadnutí diskutovali o možnosti využitia mimoriadnych výnosov zo zmrazených štátnych aktív Ruskej centrálnej banky na obnovu Ukrajiny a po prvýkrát aj o možnosti ich nasmerovania na vojenskú pomoc cez spomínané nástroje Únie.Ako ďalej informoval rezort diplomacie, koordinátor EÚ pre sankčnú politiku David O’Sullivan informoval ministrov o implementácii ekonomických sankcií EÚ voči Rusku a upozornil zároveň na znepokojujúci negatívny trend ich obchádzania zo strany tretích krajín.Ministri zahraničných vecí spoločne odsúdili konanie ruských prezidentských volieb na okupovaných územiach Ukrajiny, ktoré SR spoločne s celou EÚ neuznáva, a považuje ich konanie za hrubé porušenie medzinárodného práva.Blanár v súvislosti s konfliktom v Gaze podporil právo Izraela na primeranú sebaobranu proti teroru Hamasu, zároveň sa však pridal k tým, ktorí volajú po politickej dohode a po prestávke v bojoch, prepustení rukojemníkom, riešení humanitárnej situácie a zmiernení utrpenia civilistov.Šéf slovenskej diplomacie rovnako zdôraznil potrebu zintenzívniť hľadanie diplomatického riešenia konfliktu ako aj návratu k rokovaniam o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu:„Jediná cesta k trvalému mieru, bezpečnosti a stabilite na Blízkom východe pre Izrael i Palestínčanov vedie cez dvojštátne riešenie," vyhlásil Blanár, ktorý prisľúbil vynaložiť na aktivity v rámci humanitárnej pomoci v tomto roku sumu 2,5 milióna eur.Ako informoval, doteraz do Pásma Gazy doručili už 12 ton rôzneho materiálu a ďalšiu finančnú pomoc.„Pri humanitárnej podpore Ukrajiny sa budú naše aktivity zameriavať najmä na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a humanitárne odmíňovanie,” uzavrel Blanár.