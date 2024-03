V Banskej Bystrici môže voliť prezidenta o 30-tisíc menej voličov, ako v roku 2019

Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu 23. marca. Aktuálne sa o post prezidenta SR uchádza 10 kandidátov po tom, ako sa podpredseda parlamentu6. apríla.



Prezidentské voľby sa uskutočnia v sobotu. Aktuálne sa o post prezidenta SR uchádza 10 kandidátov po tom, ako sa podpredseda parlamentu Andrej Danko SNS ) vzdal kandidatúry v prospech kandidáta Štefana Harabina . V prípade, že v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb sa uskutoční

19.3.2024 (SITA.sk) - Podľa údajov matričného úradu a ohlasovne pobytu bolo na začiatku volebného týždňa v meste pod Urpínom 61 271 oprávnených voličov, ktorí môžu svoj hlas odovzdať v sobotňajšom prvom kole voľby prezidenta. Je to približne o tritisíc voličov menej, ako tomu bolo v prezidentských voľbách v roku 2019.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , o prípravy a plynulý priebeh volieb sa stará 27 zamestnancov mesta. Ide o zamestnancov príslušných oddelení mestského úradu, technický personál a príslušníkov mestskej polície.V Banskej Bystrici bude v deň volieb od 7:00 do 22:00 sprístupnených 78 volebných miestností. Volebné miestnosti pre voľbu prezidenta sú totožné s volebnými miestnosťami pri minuloročných voľbách do Národnej rady SR „Do okrskových volebných komisií bolo delegovaných 603 členov a 78 zapisovateľov," doplnila hovorkyňa. V meste je evidovaných 1 555 občanov bez domova, teda so zapísaným trvalým pobytom mesto Banská Bystrica, ktorým tiež bude umožnené voliť.„Občania s trvalým pobytom Banská Bystrica volia vo volebnom okrsku číslo jeden – Trieda SNP 20," objasnila Marhefková.