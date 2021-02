Slovensko dostane na pomoc v koronakríze 780 miliónov eur, Remišová načrtla rozdelenie financií

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Po rokovaniach s Európskou komisiou a po dohode na národnej úrovni sa môže Slovensko pustiť do revízie operačných programov. Aj alokácie pre niektoré programy budú navýšené. Slovensko dostane na zmiernenie dopadov koronakrízy celkovo 780 miliónov eur prostredníctvom protikrízového eurofondového balíka REACT-EU. Informovala o tom v piatok na tlačovej besede ministerka investícií Veronika Remišová s tým, že hlavným cieľom tohto balíka je naštartovať pandémiou zasiahnutú slovenskú ekonomiku.Financie budú podľa Veroniky Remišovej rozdelené do dvoch balíkov, pričom v prvej fáze už v tomto roku bude k dispozícii 616 miliónov eur a v budúcom roku ďalších 164 miliónov eur. Vyše 401 miliónov eur pôjde do operačného programu Ľudské zdroje s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti a podporiť pracovné miesta, a to aj v oblasti kultúry. Z tejto sumy sa podporia aj sociálne a asistenčné služby, dištančné vzdelávanie či osoby ohrozené chudobou.Operačný program Efektívna verejná správa sa posilní o 108 miliónov eur. Peniaze sa využijú pre zamestnancov v prvej línii vrátane bezpečnostných a ozbrojených zborov a podporí sa aj reforma verejnej správy. Celkovo 24 miliónov eur sa využije v rámci operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci. Integrovaný regionálny operačný program získa takmer 247 miliónov eur na podporu verejnej osobnej dopravy, cyklotrasy, zelenú infraštruktúru či stredné odborné školy.