Slovensko dúfa podľa Klusa v rýchle otvorenie prístupových rokovaní EÚ s Albánskom a Severným Macedónskom

Jedna z priorít

Reštart po koronakríze

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko dúfa v rýchle otvorenie prístupových rokovaní Európskej únie Severným Macedónskom . Skonštatoval to počas stretnutia so štátnym tajomníkom pre európske záležitosti Ministerstva pre Európu a zahraničné veci Francúzskej republiky Clémentom Beauneom štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus (SaS).Pre Slovensko je podľa neho téma rozširovania EÚ a napredovanie európskej integrácie krajín západného Balkánu jednou z priorít zahraničnej a európskej politiky.„Samotný záujem EÚ o tento región už nestačí, teraz je kľúčové prejsť od slov k činom. Musíme sa angažovať viac, pretože v stávke nie je iba dôveryhodnosť únie, ale aj naša bezpečnosť a osud nášho širšieho susedstva," zdôraznil Klus.Témou diskusie štátnych tajomníkov bol aj reštart európskych ekonomík po koronakríze. Zhodli sa, že prostriedky z Mechanizmu obnovy a odolnosti prinášajú SR aj Francúzsku možnosť, ako prekonať negatívne dôsledky krízy COVID-19 , no zároveň predstavujú obrovskú príležitosť uskutočniť reformy a investície, ktoré zlepšia život občanov. S tým súvisí aj otázka klimatickej politiky a napĺňania klimatických cieľov, ktoré si členské štáty EÚ stanovili do roku 2030.„Nesmieme však zabúdať ani na zachovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, preto bude dôležité, aby sme každému štátu umožnili rozhodovať o svojom tempe a ponechali mu právo určiť si svoj vlastný energetický mix. Zásada technologickej neutrality sa musí akceptovať vo všetkých odvetviach,“ dodal Klus.