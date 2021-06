Strana Za ľudí presadzuje nižšie dane a odvody pre zamestnávateľov, diskutovať chcú aj s Matovičovom (video)

Náklady na reformu daní a odvodov

Nárast výdavkov verejnej správy

Príklady škrtov výdavkov

Matovič chce novú reformu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 - Strana Za ľudí presadzuje, aby sa sadzba dane z príjmov právnických osôb znížila zo súčasných 21 % na 19 % a zaviedla sa pre firmy jednotná sadzba dane.Daňovo-odvodová reforma by tiež mala zaviesť zvýhodnené odpisovanie investícií do Industry 4.0, zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj a zníženie sadzby na sociálne poistenie pre zamestnávateľov o jeden percentuálny bod.Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol hlavný odborník strany Za ľudí pre ekonomické témy a poradca ministra financií Tomáš Meravý. „Pôjdeme s tým za ministrom financií," povedal.Zníženie sadzby dane pre firmy by podľa Meravého stálo štátnu kasu 240 miliónov eur, zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj 100 miliónov eur a zníženie sadzby na sociálne odvody pre zamestnávateľov o jeden percentuálny bod 370 miliónov eur. Spolu teda ide o sumu 710 miliónov eur.Tieto náklady na reformu daní a odvodov by mala vláda podľa neho vykryť zrušením oslobodení a výnimiek v daniach z príjmov a spotrebných daniach v sume zhruba 200 miliónov eur, zvýšením spotrebných daní na cigarety a alkohol.„Ako o jednej možností sme ochotní uvažovať napríklad o vyššom zdanení dividend a kapitálových ziskov," povedal. Podľa Meravého tiež treba hovoriť o zmrazení nárastu osobných výdavkov vo verejnej správe, ktoré v minulých rokoch silne rástli.Zvyšných 130 miliónov eur možno podľa ekonomického experta strany Za ľudí nájsť cez vyššie majetkové dane na automobily alebo nehnuteľnosti. Podľa Meravého by sa mohli výraznejšie zdaniť luxusné autá.„Ak by bola situácia v rozpočte lepšia a ak by bolo zloženie tejto vlády iné, viem si predstaviť, že by sme ešte viac zamerali tento balíček na škrty na výdavkovej strane," povedal expert strany Za ľudí.Ako príklad uviedol rušenie trinástych dôchodkov, či vlakov zadarmo pre študentov a dôchodcov. Jeden koaličný partner by podľa neho takéto škrty zablokoval.Daňovo-odvodovú reformu stále nepoznáme. Minister financií Igor Matovič začiatkom mája tohto roka na tlačovej besede povedal, že Slovensko potrebuje poctivú a prorodinnú reformu, ktorá zjednoduší daňový systém a dane budú spravodlivé a férové. Avizoval zavedenie 200-eurového príspevku na dieťa mesačne až do jeho dospelosti.Tiež chce zjednodušiť daňovo-odvodový systém tak, aby v prípade zamestnaneckého pomeru bola z ceny práce odpočítateľná len jedna daň a jeden odvod.Cieľom reformy sú podľa Matoviča aj férové dane, čo v praxi znamená, že všetci ľudia majú za rovnakú formu práce pre toho istého zamestnávateľa platiť tie isté dane a odvody.