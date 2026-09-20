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20. septembra 2026
„Nemôžem tomu uveriť.“ Fetter strávil 172 km v úniku a šokoval pelotón, Magnier prišiel neskoro
Tagy: Okolo Slovenska 2026
Maďarský cyklista ovládol štvrtú etapu Okolo Slovenska, hoci takmer 200-kilometrová rovinatá trasa mala patriť šprintérom. Lennert Van Eetvelt udržal žltý dres a najlepším Slovákom zostáva Samuel ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Maďarský cyklista ovládol štvrtú etapu Okolo Slovenska, hoci takmer 200-kilometrová rovinatá trasa mala patriť šprintérom. Lennert Van Eetvelt udržal žltý dres a najlepším Slovákom zostáva Samuel Novák.
Takmer všetko nasvedčovalo tomu, že najdlhšia etapa 70. ročníka Okolo Slovenska prinesie klasický hromadný šprint. Päťčlenný únik však v sobotu dokonale zaskočil pelotón a Maďar Erik Fetter po 197,5 kilometra z Beluše do Galanty senzačne zvíťazil. Jazdec tímu United Shipping strávil vpredu približne 172 kilometrov a návratu hlavného poľa odolal doslova o metre.
„Nemôžem tomu uveriť. Bol to taký dlhý deň, bol som v úniku v najdlhšej etape, 200 kilometrov, boli sme piati, bolo to neuveriteľne náročné, ale dokázali sme to a ja som vyhral, takže tomu nemôžem uveriť,“ povedal Fetter po triumfe pre Cyclingnews.
Únik sa sformoval približne po 20 kilometroch a okrem Fettera v ňom boli Anže Skok, Max Nielsen, Filippo Agostinacchio a Kacper Maciejuk. Pätica si postupne vytvorila náskok presahujúci štyri minúty, zatiaľ čo pelotón kontroloval najmä Soudal Quick-Step v snahe pripraviť tretí etapový triumf pre Paula Magniera.
Fetter však postupne začal veriť, že plán šprintérskych tímov môže zlyhať. „Keď sme mali náskok štyri minúty, hovoril som si: ‚To nie je zlé.‘ Spolupracovali sme naozaj dobre, išli sme veľmi rýchlo a silno, takže som si povedal, že ak budeme takto pokračovať, bude pre balík veľmi ťažké stiahnuť štyri minúty. Trochu som tomu veril, ale až keď sme prešli cieľovou čiarou, uvedomil som si, že sme to dokázali - že som to dokázal.“
V posledných kilometroch sa pritom zdalo, že pelotón predsa len únik pohltí. Filippo Agostinacchio sa necelé dva kilometre pred cieľom pokúsil o samostatný útok, jeho kolegovia z úniku ho však dostihli. Fetter následne vyrazil spoza Nielsena a v dramatickom finiši zdolal Skoka.
Magnier rozbehol šprint z prichádzajúceho pelotónu a prešiel okolo troch členov pôvodného úniku, na prvých dvoch už však nedosiahol. Po víťazstvách v Košiciach a Liptovskom Mikuláši tak tretí triumf na tohtoročných pretekoch nepridal a skončil tretí. Fetter dosiahol čas 4:21:42 h.
Dramatický záver ovplyvnil aj celkové poradie. Pelotón sa rozdelil a Lennert Van Eetvelt sa ocitol v jeho druhej časti, ktorej rozhodcovia započítali päťsekundovú stratu. Belgičan zostal v žltom drese, jeho náskok pred Valentinom Hoferom sa však pred rozhodujúcou etapou zmenšil na jedinú sekundu. Tretí Benjamin Thomas stráca štyri sekundy.
Najlepším slovenským pretekárom zostáva Samuel Novák. O celkovom víťazovi rozhodne nedeľňajšia záverečná etapa zo Sliača s cieľom na Kráľovej holi, ktorá po sobotňajšej rovine prinesie úplne odlišný profil.
Zdroj: SITA.sk - „Nemôžem tomu uveriť.“ Fetter strávil 172 km v úniku a šokoval pelotón, Magnier prišiel neskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Takmer všetko nasvedčovalo tomu, že najdlhšia etapa 70. ročníka Okolo Slovenska prinesie klasický hromadný šprint. Päťčlenný únik však v sobotu dokonale zaskočil pelotón a Maďar Erik Fetter po 197,5 kilometra z Beluše do Galanty senzačne zvíťazil. Jazdec tímu United Shipping strávil vpredu približne 172 kilometrov a návratu hlavného poľa odolal doslova o metre.
„Nemôžem tomu uveriť. Bol to taký dlhý deň, bol som v úniku v najdlhšej etape, 200 kilometrov, boli sme piati, bolo to neuveriteľne náročné, ale dokázali sme to a ja som vyhral, takže tomu nemôžem uveriť,“ povedal Fetter po triumfe pre Cyclingnews.
Únik sa sformoval približne po 20 kilometroch a okrem Fettera v ňom boli Anže Skok, Max Nielsen, Filippo Agostinacchio a Kacper Maciejuk. Pätica si postupne vytvorila náskok presahujúci štyri minúty, zatiaľ čo pelotón kontroloval najmä Soudal Quick-Step v snahe pripraviť tretí etapový triumf pre Paula Magniera.
Fetter však postupne začal veriť, že plán šprintérskych tímov môže zlyhať. „Keď sme mali náskok štyri minúty, hovoril som si: ‚To nie je zlé.‘ Spolupracovali sme naozaj dobre, išli sme veľmi rýchlo a silno, takže som si povedal, že ak budeme takto pokračovať, bude pre balík veľmi ťažké stiahnuť štyri minúty. Trochu som tomu veril, ale až keď sme prešli cieľovou čiarou, uvedomil som si, že sme to dokázali - že som to dokázal.“
V posledných kilometroch sa pritom zdalo, že pelotón predsa len únik pohltí. Filippo Agostinacchio sa necelé dva kilometre pred cieľom pokúsil o samostatný útok, jeho kolegovia z úniku ho však dostihli. Fetter následne vyrazil spoza Nielsena a v dramatickom finiši zdolal Skoka.
Magnier rozbehol šprint z prichádzajúceho pelotónu a prešiel okolo troch členov pôvodného úniku, na prvých dvoch už však nedosiahol. Po víťazstvách v Košiciach a Liptovskom Mikuláši tak tretí triumf na tohtoročných pretekoch nepridal a skončil tretí. Fetter dosiahol čas 4:21:42 h.
Dramatický záver ovplyvnil aj celkové poradie. Pelotón sa rozdelil a Lennert Van Eetvelt sa ocitol v jeho druhej časti, ktorej rozhodcovia započítali päťsekundovú stratu. Belgičan zostal v žltom drese, jeho náskok pred Valentinom Hoferom sa však pred rozhodujúcou etapou zmenšil na jedinú sekundu. Tretí Benjamin Thomas stráca štyri sekundy.
Najlepším slovenským pretekárom zostáva Samuel Novák. O celkovom víťazovi rozhodne nedeľňajšia záverečná etapa zo Sliača s cieľom na Kráľovej holi, ktorá po sobotňajšej rovine prinesie úplne odlišný profil.
Zdroj: SITA.sk - „Nemôžem tomu uveriť.“ Fetter strávil 172 km v úniku a šokoval pelotón, Magnier prišiel neskoro © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Okolo Slovenska 2026
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