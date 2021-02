Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde posielame do karantény celé rómske komunity

Prítomný je diskriminačný charakter

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko je v druhej vlne pandémie jedinou krajinou v Európe, kde naďalej dochádza ku karantenizácii celých rómskych komunít. Na zistenia Agentúry Európskej únie (EÚ) pre základné práva poukázala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Ombudsmanka sa preto listom obrátila na generálneho prokurátora Maroša Žilinku a informovala ho o svojich zisteniach v súvislosti s karantenizáciou marginalizovaných rómskych komunít (MRK).Vyhlášky Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), prostredníctvom ktorých dochádza ku karantenizácii týchto osídlení, sú podľa ombudsmanky v rozpore so zákonom. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochranu práv.Ombudsmanka žiada generálneho prokurátora, aby preskúmal zákonnosť vyhlášok a zároveň ho vyzvala, aby zvážil možnosť obrátiť sa v obdobnej veci na Ústavný súd SR (ÚS SR). Patakyová totiž nie je oprávnená v rozhodnutiach nadväzujúcich na vyhlásenie núdzového stavu podať návrh na tento súd.„Na problematickosť karantenizácie celých rómskych komunít som upozorňovala už v prvej vlne pandémie. Pri zavádzaní tohto opatrenia je prítomný diskriminačný charakter, chýba odôvodnenie aj jasné časové vymedzenie jeho vytrvania,“ priblížila Patakyová.Doplnila, že vzhľadom na to, že sa uzatváranie celých rómskych komunít opakovane v praxi využíva, a to napríklad aj v obci Sačurov v okrese Vranov nad Topľou, rozhodla sa požiadať generálneho prokurátora, aby vo veci konal.Patakyová zároveň poukázala na selektívny charakter nariaďovania takejto karantény. Z informácií získaných v rámci vlastnej činnosti sa podľa nej obecná karanténa nariaďuje len pre oblasti s výskytom MRK. V prípade karantény rómskej osady v obci Sačurov je potrebné uviesť, že jej trvanie nie je nijakým spôsobom časovo limitované.„Som presvedčená, že miera obmedzenia osôb, podliehajúcich karanténe v obci Sačurov, presahuje rámec možného obmedzenia slobody pohybu a svojou intenzitou dosahuje zásah do práva na osobnú slobodu,“ napísala Patakyová Žilinkovi.Verejná ochrankyňa práv žiada generálneho prokurátora, aby zvážil svoje možnosti a v prípade uzatvárania MRK vykonal prieskum, prípadne uskutočnil ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť nápravu.