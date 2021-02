Proces prijímania zmien v ústave musí byť prísnejší a kvalitnejší, tvrdia predstavitelia súdnej moci

Ústava nie je dostatočne chránená

Časté zmeny ju spochybňujú

25.2.2021 (Webnoviny.sk) - Proces prijímania zmien v ústave musí byť prísnejší a kvalitnejší. Na utorňajšej diskusii mimovládnej organizácie Via Iuris , o ktorej v tlačovej správe informovala Katarína Žitniaková z Via Iuris, to uviedli predstavitelia súdnej moci.Hosťami diskusie boli ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) , predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan , predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta , podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) a predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR Milan Vetrák OĽaNO ). Diskutujúci sa zhodli napríklad na tom, že zmeny v ústave by nemali byť prijímané prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.„Keďže skrátené legislatívne konanie vylučuje plnú slobodnú a otvorenú diskusiu o navrhovanej zmene a nevytvára podmienky pre dosiahnutie širokého konsenzu, zmena ústavy by sa v takomto rýchlom procese nemala vôbec prijímať,“ povedala Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s Via Iuris.Diskutujúci vyjadrili presvedčenie, že ústava nie je voči zmenám dostatočne chránená. Na jej zmenu by preto mali byť stanovené prísnejšie pravidlá. Tie by podľa Via Iuris okrem vylúčenia skráteného legislatívneho konania mohli spočívať aj v predĺžení lehôt medzi jednotlivými čítaniami pri zmenách ústavy v parlamente.Tým by bol vytvorený dostatočný priestor na uskutočnenie podrobnej odbornej diskusie. Dobrým krokom by podľa mimovládky bolo aj stanovenie dostatočného časového obdobia pred konečným hlasovaním v prípade predloženia pozmeňujúcich či doplňujúcich návrhov v parlamente. V oboch prípadoch by mal platiť zákaz skrátenia týchto lehôt.Časté zmeny podľa mimovládnej organizácie spochybňujú postavenie ústavy ako pevného základného zákona, ktorý má byť stabilnou chrbticou celého systému právneho štátu. Ústava SR sa pritom od roku 1992 zmenila už 19-krát.