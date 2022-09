Slovensko je jednou z posledných krajín, ktoré ešte neodobrilo vstup Fínska a Švédska do NATO

Naživo: Rokovanie parlamentu

20.9.2022 (Webnoviny.sk) - V programe 72. schôdze Národnej rady SR (NR SR) je aj návrh na vyslovenie súhlasu parlamentu s Protokolom k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva a Fínskej republiky.Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer minulý týždeň upozornil na to, že pre letnú parlamentnú prestávku i koaličnú krízu je Slovensko jednou z posledných štyroch krajín, ktoré neodobrilo vstup severských krajín. Podľa ministra Káčera to nie je dobrý signál.V júli tohto roka vláda odsúhlasila ratifikáciu príslušných protokolov k vstupu Švédska a Fínska do NATO. Okrem toho však tento vstup musí schváliť i parlament a následne ho prezidentka Zuzana Čaputová môže ratifikovať.