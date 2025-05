Slovensko je krok od ďalšieho útoku, varuje Fico. Situácia je vraj mimoriadne vážna

Všetky bezpečnostné zložky na Slovensku avizujú, že sme veľmi blízko k ďalšiemu útoku na verejného činiteľa. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal predseda vlády Robert Fico s tým, že práve z tohto dôvodu zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR . Podľa premiéra navyše hrozí, že môže dôjsť k násiliu medzi rôznymi skupinami demonštrantov.„Potom príde zásah polície a máme tu jednoducho cirkus Humberto, ktorý nikto nechce," skonštatoval Fico.Premiér zároveň uviedol, že sa obáva, že po atentáte na jeho osobu 15. mája 2024 pochopila opozícia, že „toto je ten recept" a bude naďalej „hustiť atmosféru" a „dusiť nenávisť". „Som presvedčený, že recept, ktorý bol použitý 15. mája 2024, by niekomu vyhovoval aj teraz," vyhlásil Fico. Zároveň zopakoval, že muž, ktorý ho chcel zavraždiť, mal veľmi blízko k opozičnej strane Demokrati.Fico takisto povedal, že minuloročný atentát na svoju osobu predvídal. „Na vláde som opakovane varoval pred 15. májom 2024 kolegov vo vláde. Že, prosím, dávajte si pozor, niečo ide. A stalo sa, bol som to ja," dodal Fico.