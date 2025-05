Zostanú doma, no výplatu dostanú. Fico chce ľuďom garantovať 80 percent mzdy aj v čase obchodnej vojny

Štát ponúka pomoc cez zákon o skrátenej práci

18.5.2025 (SITA.sk) - Dve najväčšie výzvy, ktorým momentálne Slovensko čelí, sú výroba áut a energie z Ruska. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal predseda vlády Robert Fico Smer-SD ). Pokiaľ ide o autá, ktorých vývoz môže ovplyvniť obchodná vojna medzi Európskou úniou a USA, výrobcom by podľa premiéra mohla pomôcť novelizácia zákona o skrátenej práci.„My im ponúkame - neprepúšťajte tých ľudí. Radšej ich nechajte doma v pracovnom pomere a budú dostávať cez zákon o skrátenej práci 80 percent mzdy," vysvetlil predseda vlády s tým, že 60 percent mzdy by uhrádzal štát a 20 percent zamestnávateľ. „Na májovú schôdzu (parlamentu, pozn. SITA) to ide," zdôraznil Fico. Zároveň je podľa neho potrebné podporovať úsilie o dosiahnutie dohody medzi EÚ a USA.Pokiaľ ide o dovoz energií z Ruska, opatrenia Európskej komisie v tejto oblasti sú podľa Fica železnou oponou. „Tu je oficiálne politika postaviť novú železnú oponu medzi Európu, Ruskú federáciu a východ ako taký," skonštatoval premiér.Európska únia by podľa Fica bola najradšej, ak by sme úplne prerušili dovoz ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska. „Lenže tie dovozy, pokiaľ ide o plyn, ropu, z hľadiska celkových dovozov do EÚ sú smiešne, veľmi nízke," vyhlásil Fico. Ako ďalej povedal, mal by vyzvať ruského prezidenta Vladimíra Putina , nech zverejní všetky tajné zmluvy, ktoré majú západné spoločnosti o dovoze ruských energií.„Momentálne je druhý najväčší dodávateľ skvapalneného plynu do Európy Ruská federácia," doplnil predseda vlády s tým, že celý rad členských štátov odoberá od Ruska jadrové materiály. „Vojna sa skončí, a čo teraz... postavíme stometrový železný múr?" dodal premiér.