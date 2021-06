Slovensko je po ôsmich rokoch vo štvrťfinále MS v hokeji. Boli to nervy až do konca, hodnotí Jánošík

Kričali ako malí chlapci

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Predposledný deň súbojov v základnej časti na MS v hokeji v lotyšskej Rige priniesol definitívu štyroch postupujúcich z A-skupiny do štvrťfinále. Okrem Rusov, Švajčiarov a Čechov ju získali prvýkrát po ôsmich rokoch aj Slováci.Doteraz naposledy si vyraďovaciu časť zahrali v roku 2013 vo fínskych Helsinkách a domácim podľahli 3:4. V minulosti sa medzi elitou, medzi ktorou účinkujú od roku 1996, prebojovali do štvrťfinále MS desaťkrát.Na ich úkor sa do osmičky najlepších nedostali prvýkrát v histórii tohto modelu s vyraďovacou časťou favorizovaní Švédi. Definitívne im v tom zabránili Rusi, ktorí ich zdolali 3:2 po nájazdoch."Všetci sme spolu pozerali zápas v miestnosti, kde máme herňu. Sme veľmi šťastní, že sa Rusom podarilo streliť dva góly a v závere udržať remízu. Kričali sme ako malí chlapci. Je skvelý pocit byť súčasťou štvrťfinále, na ktoré sa pripravíme. V utorok však máme pred sebou ešte jeden zápas a ten by sme chceli zvládnuť," uviedol obranca Martin Gernát na webe hockeyslovakia.sk."Boli to nervy až do konca. Ale sme veľmi radi, že to takto dopadlo,“ pokračoval ďalší obranca Adam Jánošík "Počas zápasu Rusov so Švédmi akoby sa mi premietali skoro všetky zápasy, ktoré som dosiaľ odohral za slovenskú reprezentáciu. A môžem povedať, že postup do štvrťfinále považujem za svoj aj náš najväčší úspech. Teší nás najmä to, že môžeme poslať domov našim divákom trošku radosti. Ešte sa to nekončí. Naopak. Pre nás sa to len začína," dodal Jánošík, ktorý gólom pečatil triumf nad Dánmi 2:0.Útočník Adam Liška sa rovnako teší z postupu do osmičky najlepších a pripojil aj jedno želanie: "Prajem si, aby sme zostali taký skvelý kolektív, ako sme teraz. Vtedy môžeme niečo dosiahnuť."Asistent trénera Ján Pardavý sa po šťastnom závere súboja Rusko - Švédsko vyjadril, že utorkový duel proti Čechom si Slováci budú môcť trochu viac užiť. Hrá sa od 15.15 h a za istých okolností sa ešte zverenci Craiga Ramsayho môžu stať víťazmi A-skupiny. To vtedy, ak zdolajú Čechov, a Bielorusi neprehrajú s Rusmi.Môžeme hrať trochu uvoľnenejšie, nie pod stresom. Pôjde ešte o umiestnenie v skupine, ale môžeme si zápas aj trošku užiť a pripraviť sa na štvrťfinále," podotkol bývalý dlhoročný reprezentant Pardavý, ktorý má striebro z MS 2000.