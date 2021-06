Švédi sú po fiasku na MS v hokeji 2021 pod paľbou kritiky. Kde premrhali šancu na postup do štvrťfinále?

Zodpovedné je vedenie tímu

1.6.2021 (Webnoviny.sk) - Keď Švédi prehrali s Bielorusmi (3:4) vo štvrťfinále zimných olympijských hier v Salt Lake City 2002, mysleli si, že nič horšie ich už v hokeji nemôže postretnúť. Trvalo to síce ďalších 19 rokov, ale stalo sa. A opäť v tom mali prsty aj Bielorusi.Na svetovom šampionáte v lotyšskej Rige sa severania ani neprebojovali do štvrťfinále, čo sa im pri súčasnom formáte MS od roku 1992 predtým nikdy nestalo. A v osmičke najlepších tímov chýbajú prvý raz od roku 1937.Za najhorším výsledkom Švédov stoja prehry s Dánmi (3:4), Bielorusmi (0:1), Čechmi (2:4) a napokon aj Rusmi (2:3 sn). Favorizovaní severania zdvihli hlavy len proti Švajčiarom (7:0), Britom (4:1) a Slovákom (3:1).Vyhrať tri zo siedmich zápasov však bolo na postup málo. Na pripomenutie Slováci pred dvoma rokmi v Košiciach vyhrali v základnej skupiny štyri razy a aj tak nepostúpili do štvrťfinále."Sme svedkami najväčšieho švédskeho zlyhania v modernej ére hokeja. O tom niet pochýb. A zodpovedné je za to vedenie tímu. Nemali sme na majstrovstvách sveta najlepšie mužstvo, ale do štvrťfinále sme mali postúpiť aj s týmto výberom," vyhlásil niekdajší reprezentant Jonas Andersson, aktuálne hokejový expert SVT.Bronzový medailista z MS 2010 doplnil, že Švédi si nepremrhali postup tesnou prehrou na záver s Rusmi. "Toto bol v našom podaní dobrý zápas. Všetko zlé sa zomlelo v prvých dvoch dueloch proti Bielorusku a Dánsku. Problém bol, že toto mužstvo sa nezohralo dostatočne rýchlo. Na záver už hráči ukázali, že si môžu trúfať aj na Rusov. Bolo však neskoro," dodal Andersson.Ďalší bývalý reprezentant Mikael Renberg súhlasí s názorom, že ak sa na vrcholnom podujatí nepostúpi do štvrťfinále, je to zlyhanie či dokonca fiasko."Nemali sme najlepší hráčsky materiál, ale rovnaké problémy riešili aj naši súperi. Švédsky hokej musí mať za každých okolností na seba vyššie nároky. Toto je veľké zlyhanie slabého mužstva," uviedol člen niekdajšej tzv. Légie skazy v tíme Philadelphia Flyers v NHL.Kapitánom švédskej reprezentácie na MS 2021 bol obranca Henrik Tömmernes. Produktívny bek finalistu NLA Servette Ženeva súhlasí s názorom, že "Tri korunky" si v Rige prešustrovali postup v prvých dvoch zápasoch, ktoré mali za nula bodov."Všetko sme si tým pokazili. Proti Čechom sme až na desať minút zahrali dobre, ale nestačilo to. Proti Rusom sme ukázali, že máme na to porovnávať sa s najlepšími," komentoval Tömmernes. Jeho spoluhráč Victor Olofsson pomenoval rovnaký problém inými slovami."Na začiatku šampionátu sme si strelili do nohy a neskôr sme už len doháňali zameškané a hrali pod obrovským tlakom. Nesúhlasím, že sme hrali až tak zle na týchto majstrovstvách. Pokazili sme si to však v prvých dvoch zápasoch," zhodnotil útočník Buffalo Sabres v NHL.Švédsky tréner Johan Garpenlöv je pripravený na obrovskú kritiku a neskrýva sa pred zodpovednosťou."Je to veľké sklamanie pre mňa aj celý hokejový národ. Viem, ako to funguje v takých prípadoch. Keď nemáte výsledky, prídu si po vás, aby vás vymenili. Toto bol ťažký šampionát pre mňa aj celý švédsky hokej. Celý rok počas koronakrízy bol náročný a veľa som sa naučil. Ideme domov a vyhodnotíme si všetko, čo sa stalo," cituje niekdajšieho hráča štyroch klubov NHL denník Expressen.