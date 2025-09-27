|
|
27. septembra 2025
Slovensko je podľa Pellegriniho zneužívané na politickú kampaň v Česku, prekročilo to už všetky hranice
Slovensko je zneužívané v rámci predvolebnej kampane v Česku. Povedal to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. To, čo sa deje v Českej ...
27.9.2025 (SITA.sk) - Slovensko je zneužívané v rámci predvolebnej kampane v Česku. Povedal to prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy. To, čo sa deje v Českej republike v súvislosti s budúcotýždňovými voľbami smerom k Slovensku, je podľa Pellegriniho veľmi nepríjemné a prekročilo to hranice, ktoré bol ako prezident SR ochotný tolerovať.
„Už, keď si v rôznych televíznych reláciách, dokonca moderátori verejnoprávnej televízie, dovolia hanlivo vyjadrovať sa na Slovensko a Slovákov, na náš národ, keď sme už boli predmetom aj nejakých strápňovaní v rámci nejakých stand-up comedy alebo večerných zábavných relácií, to už je niečo, čo si myslím, že nepatrí medzi dva civilizované národy, ktoré sa považujú za bratské,“ povedal prezident s tým, že Slovensko je zneužívané na politickú kampaň v Česku, kde sa snaží vykresľovať príbeh SR a priliepať to k niektorým politickým stranám a predpovedať nejakú konkrétnu budúcnosť.
Podľa prezidenta je to neprijateľné. V tejto súvislosti pripomenul aj účasť českého ministra vnútra Víta Rakušana, ktorý sa zúčastnil na proteste proti slovenskej vláde. „Ja nemám nič proti tomu, keď sa navzájom stretávajú opoziční politici s vládnymi politikmi,“ povedal Pellegrini.
Problém však vidí v tom, keď príde podpredseda vlády a minister vnútra na protest proti slovenskej vláde. „To už je niečo, čo nemôžem tolerovať a rešpektovať, pretože si neviem predstaviť, ako by asi reagovala česká protistrana, keby náš člen vlády alebo podpredseda vlády išiel s transparentom demonštrovať proti premiérovi Fialovi. To už prekročilo všetky hranice a dúfam, že sa to viackrát nebude opakovať,“ vyhlásil Pellegrini.
Voľby v susednom Česku bude prezident pozorne sledovať. „Poviem veľmi na rovinu. Pokiaľ dôjde k zmene na čele vlády Českej republiky, pokiaľ by sa premiérom novej vlády stal Andrej Babiš, som presvedčený, že sa obnovia aj konzultácie českej a slovenskej vlády a že sa výrazne zlepšia aj na politickej úrovni vzťahy medzi Slovenskom a Českom a zároveň by došlo aj k určitej vyššej dynamike v rámci V4,“ uzavrel Pellegrini.
