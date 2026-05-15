Piatok 15.5.2026
Meniny má Žofia
15. mája 2026
Slovensko je podľa progresívcov „posledný skanzen homofóbie v EÚ“, podnet k uznaniu LGBTI+ manželstiev putuje na ústavný súd
Tagy: Homosexuálne manželstvá Medzinárodný deň boja proti nenávisti voči homosexuálom bisexuálom transrodovým osobám a intersex osobám Práva LGBT ľudí Slovenske občianstvo
V aktuálnom rebríčku organizácie ILGA-Europe sa Slovensko umiestnilo na 35. mieste v ochrane práv LGBTI+ ľudí v Európe, teda hlboko pod európskym priemerom.
15.5.2026 (SITA.sk) - V aktuálnom rebríčku organizácie ILGA-Europe sa Slovensko umiestnilo na 35. mieste v ochrane práv LGBTI+ ľudí v Európe, teda hlboko pod európskym priemerom.
Progresívne Slovensko (PS) podáva podnet na Ústavný súd SR v súvislosti s tým, že slovenskí občania strácajú slovenské občianstvo z dôvodu uzavretia manželstva v zahraničí, ak ide o pár rovnakého pohlavia. Opozičné hnutie poukazuje na to, že občianstvo v tomto prípade ponecháva už aj Poľsko.
„V nedeľu si pripomenieme medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii a musíme si na rovinu povedať, že situácia na Slovensku sa nielenže nezlepšuje, ale sa zhoršuje. Už nás predbieha aj Poľsko, ktoré začalo uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Slovensko v tejto chvíli zostáva už pomaly posledným skanzenom homofóbie v Európskej únii,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková. Zdôraznila, že Súdny dvor EÚ povedal jasne – členské štáty sú povinné uznávať manželstvo párov rovnakého pohlavia uzavreté v inej členskej krajine – a to platí aj pre Slovensko.
Upozornila tiež na to, že Slovensko zaznamenalo v uplynulom roku najvyšší počet ľudí odchádzajúcich do zahraničia za posledných 20 rokov. Medzi dôvodmi podľa nej figuruje aj nemožnosť viesť plnohodnotný rodinný život pre LGBTI+ ľudí. Tí podľa nej často uzatvárajú manželstvá v zahraničí a následne získavajú občianstvo partnera alebo partnerky, čím však automaticky prichádzajú o slovenské občianstvo.
„Len kvôli prejavu lásky a túžbe po rodinnom živote sú slovenskí občania a občianky trestaní stratou slovenského občianstva. To považujeme za absolútne neprijateľné,“ vyhlásila Plaváková. Pripomenula prípad Slováka Lukáša, ktorý po uzavretí manželstva s britským partnerom získal britské občianstvo a prišiel o slovenské.
PS podľa nej dlhodobo presadzuje zmenu zákona o štátnom občianstve a v minulosti predložilo aj novelu, ktorá mala tento stav odstrániť. Návrh však v parlamente nezískal dostatočnú podporu. „Keďže v parlamente neexistuje vôľa tento stav zmeniť, podávame podnet na Ústavný súd SR,“ dodala Plaváková.
Poslanec PS Michal Sabo poukázal na aktuálny rebríček organizácie ILGA-Europe, podľa ktorého sa Slovensko umiestnilo na 35. mieste v ochrane práv LGBTI+ ľudí v Európe s hodnotením 25 percent, teda hlboko pod európskym priemerom.
Poslanec PS Ondrej Prostredník informoval o medzinárodných aktivitách smerujúcich k zákazu takzvaných konverzných praktík. Európska komisia 13. mája oznámila, že nezakáže konverznú terapiu pre LGBTIQ+ ľudí, ale bude naliehať na európske štáty, aby tak urobili. Príslušné odporúčanie, aby členské štáty prijali zákazy týchto praktík na národnej úrovni, vydá na budúci rok.
„V súčasnosti má osem členských štátov EÚ zavedený legislatívny zákaz týchto konverzných praktík a v blízkej dobe sa očakáva, že aj Írsko, Holandsko a Dánsko k tomu pristúpia,“ poukázal Prostredník s tým, že verí, že sa k tomu pripojí aj Slovensko.
Konverzné praktiky alebo „terapie“ sú škodlivé metódy, intervencie alebo procedúry, ktorých cieľom je zmeniť, potlačiť alebo utlmiť sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodový prejav LGBTQ+ osôb. Tieto metódy sú zamerané na zmenu niečoho, čo nie je choroba. Často zahŕňajú psychologický nátlak, náboženské rituály, a v extrémnych prípadoch aj fyzické či iné ubližujúce metódy. Medzinárodné lekárske, psychologické a psychiatrické organizácie tieto praktiky dlhodobo odmietajú ako nevedecké a neetické.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko je podľa progresívcov „posledný skanzen homofóbie v EÚ“, podnet k uznaniu LGBTI+ manželstiev putuje na ústavný súd © SITA Všetky práva vyhradené.
Uznávanie manželstva párov rovnakého pohlavia
Strata občianstva
Výzva k zákazu konverzných praktík
