Slovensko je pre migrantov iba tranzitnou krajinou a migrácia pre krajinu neznamená bezpečnostný problém

Žiadne vážne incidenty

Západobalkánska trasa

26.6.2023 (SITA.sk) - Problematika nelegálnej migrácie je na Slovensku dlhodobo aktívne riešená, problém predstavujú ľudia, ktorí prichádzajú do schengenského priestoru a zostávajú v ňom.Uviedol to minister vnútra Ivan Šimko , ktorý v pondelok rokoval so spolkovým ministrom vnútra Rakúskej republiky Gerhardom Karnerom vo Viedni.Hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová v tlačovej správe informovala, že cieľovou krajinou migrantov je vo väčšine prípadov Nemecko. Šimko zdôraznil, že Slovensko je tranzitnou krajinou, preto je dôležité riešiť problematiku najmä aj na európskej úrovni.Eliášová zároveň informovala, že migrácia neznamená bezpečnostný problém pre Slovensko a taktiež neboli zaznamenané žiadne vážne incidenty a ani jeden trestný čin.„V období od 1. januára do 18. júna 2023 nelegálnej migrácii v SR aj naďalej dominuje sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy, a to s pomaly stúpajúcim podielom 95,7 percent z celkovej nelegálnej migrácie na našom území. Za sledované obdobie boli najčastejšie evidovaní štátni príslušníci Sýrie, Turecka, Bangladéšu," uviedla Eliášová.Ďalej informovala, že v mesiacoch január – máj tohto roku bolo v 59 prípadoch zo zločinu prevádzačstva vznesené obvinenie spolu 84 osobám a 17 osobám spáchaného formou účelového manželstva.