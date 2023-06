Nemecko je ochotné poslať do Litvy natrvalo štyritisíc vojakov, aby posilnili východné krídlo NATO

Litva žiadala trvalú prítomnosť

26.6.2023 (SITA.sk) - Nemecko je ochotné poslať do Litvy zhruba štyritisíc vojakov, ktorí by tam zostali natrvalo s cieľom podporiť východné krídlo NATO . V pondelok to povedal nemecký minister obrany Boris Pistorius počas návštevy Vilniusu.„Nemecko je pripravené natrvalo umiestniť v Litve silnú brigádu,“ uviedol Pistorius. Dodal, že potrebná bude infraštruktúra a nehnuteľnosti na ubytovanie vojakov a ich rodín.V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu nemecká vláda vlani v júni sľúbila, že bude mať pripravenú bojovú brigádu na obranu Litvy v prípade útoku, pripomína nemecká tlačová agentúra dpa.Doteraz však boli rozdielne názory na otázku, či by mali byť nemeckí vojaci natrvalo umiestnení v Litve alebo by ich tam mali vysielať len dočasne na cvičenia. Litovská vláda žiadala trvalú prítomnosť.Litovský prezident Gitanas Nausėda privítal pondelkové oznámenie Nemecka a uviedol, že jeho krajina chce potrebnú infraštruktúru vybudovať do roku 2026.„Máme v Litve veľkú politickú ochotu nájsť nevyhnutné finančné zdroje, aby sme dokázali financovať infraštruktúrne potreby,“ povedal Nausėda po schôdzke s nemeckým ministrom obrany Pistoriusom a generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom Nemecká armáda už v Litve má svojich vojakov. Nemecko vedie bojovú skupinu NATO so zhruba 1 600 vojakmi, vrátane 780 príslušníkmi Bundeswehru, dodala dpa.