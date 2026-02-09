Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. februára 2026

Ľudskoprávny výbor nerokoval o Epsteinových obetiach, koalícia aj Fico popierajú vážnosť zistení – VIDEO


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Predseda strany Progresívne Slovensko Premiér Slovenskej republiky

Koaliční poslanci v pondelok svojou neúčasťou znemožnili rokovanie ľudskoprávneho parlamentného výboru, na ktorom sa malo prejednávať uznesenie na podporu obetiam sexuálneho predátora



684b001c6dad2534536811 676x451 9.2.2026 (SITA.sk) - Koaliční poslanci v pondelok svojou neúčasťou znemožnili rokovanie ľudskoprávneho parlamentného výboru, na ktorom sa malo prejednávať uznesenie na podporu obetiam sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Upozorňuje na to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Ficovo správanie


Napriek vážnym indíciám, že existujú vážne indície, že Epsteinova trestná činnosť sa dotýkala aj Slovenska a medzi obeťami mohli byť aj mladé Slovenky, vláda tému zľahčuje alebo ignoruje, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. Progresívne Slovensko preto podalo podnet na Generálnu prokuratúru.

Čo je však zarážajúce, je správanie premiéra Fica. Kým britský premiér bojuje o politické prežitie, ten slovenský sa tvári, že sa ho to netýka. A ešte má tú drzosť verejne povedať, že ho táto téma nezaujíma,“ zdôraznil Šimečka a pýta sa, čo môže byť vážnejšie ako podozrenie z trestnej činnosti, kupliarstva a sexuálneho zneužívania mladých žien. Líder progresívcov dodal, že premiér stále neodpovedal na otázku, či sa s Epsteinom stretol.

V Poľsku alebo v pobaltských krajinách sa začínajú vyšetrovania. Len u nás sa tvárime, že nám je jedno, ako skončili obete, a dokonca, či Epstein, Miroslav Lajčák či Steven Bannon ovplyvňovali slovenskú politiku. Je to podlé a je to škandál,“ skonštatoval.

Kritika koaličných poslancov


Predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Lucia Plaváková kritizuje, že mnohí koaliční poslanci príde za nemalé peniaze párkrát do roka stlačiť gombík v pléne, inak sa nezapájajú do rozpráv, nepredkladajú návrhy zákonov a svojou neúčasťou na výboroch opakovane znemožňujú prácu ostatným. Výbor mal pritom rokovať o viacerých dôležitých ľudskoprávnych témach.

Zdá sa, že náhla lavína zdravotných a rodinných problémov koaličných poslancov nastala práve kvôli nášmu uzneseniu o podpore obetí Epsteina. Naozaj ich nezaujímajú obete, ktorých sa dotkla mocenská chobotnica sexuálneho predátora s presahmi až na najvyššie miesta slovenskej politiky? Či práve preto sa boja diskutovať?“ pýta sa poslankyňa. Podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti Beáta Jurík pripomenula, že premiér nie je jediný, ktorému sú obete ukradnuté.

Verejné ospravedlnenie


Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok hovorí, že ak niečo nájdu, budú to vyšetrovať. Ja viem, že minister nie je zdatný v informatike, ale vyhľadať Slovensko v databáze Epsteinových dokumentov sú doslova tri kliky. A keď minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že nemá pocit, že ide o trestnú činnosť, tak sa pýtam, či obchodovanie s ľuďmi, s deťmi a sexuálne zneužívanie považuje za niečo iné,“ dodala.

Zároveň vyzvala stranu Smer, aby sa verejne ospravedlnila za príspevok zdieľaný jej okresnou organizáciou, ktorý zosmiešňoval obete. „Je to nechutné, znevažujúce a môže to ubližovať slovenským obetiam. Nežiadam ospravedlnenie sebe, ale tým ženám, ktoré si to zaslúžia,“ uzavrela.

Zdroj: SITA.sk - Ľudskoprávny výbor nerokoval o Epsteinových obetiach, koalícia aj Fico popierajú vážnosť zistení – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

