Slovensko je v dosahovaní pokroku smerom k rodovej rovnosti v porovnaní s ostatnými členmi EÚ pomalé

Šesť oblastí

Tretie najhoršie skóre

Miera zamestnanosti

Zlepšenie situácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - V indexe rovnosti žien a mužov v roku 2019 dosiahla Slovenská republika skóre 54,1 zo 100 bodov, čo je o necelé dva body viac ako skóre v rámci posledných meraní v roku 2017 (52,4 zo 100).Toto skóre je o 13,3 bodu pod priemerom Európskej únie-28. V dosahovaní pokroku smerom k rovnosti žien a mužov je teda Slovensko omnoho pomalšie ako iné členské štáty Uvádza sa to v Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2019, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) Index má šesť hlavných oblastí – práca, peniaze, znalosti, čas, moc a zdravie. Tiež dve vedľajšie oblasti, a to násilie páchané na ženách a prelínajúce sa nerovnosti.Index zviditeľňuje oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie a podporuje tvorcov politík v navrhovaní účinnejších opatrení v oblasti rovnosti žien a mužov. Podľa tohto indexu v roku 2019 je skóre Slovenska nižšie ako skóre EÚ-28, a to pre všetky oblasti.Súhrnná správa upozorňuje, že nerovnosti medzi ženami a mužmi sú najvýraznejšie v oblasti moci (26,8 bodu) a času (46,3 bodu), hoci práve v oblasti moci sa podarilo zlepšiť si skóre v porovnaní s indexom v roku 2017. Slovensko však dosahuje najvyššie skóre v oblasti zdravia (85,8 bodu), čo je aj najbližšie k skóre EÚ-28.Zo správy zároveň vyplýva, že od roku 2005 sa skóre Slovenska najviac zlepšilo v oblasti peňazí (+12,7 bodu) a vedomostí (+5,9 bodu). V oblasti moci došlo k zastaveniu pokroku (-0,1 bodu), pričom skóre Slovenskej republiky v oblasti času sa zhoršilo (-9 bodov). Skóre Slovenska v oblasti práce predstavuje 66,6 bodu a SR ostáva v oblasti práce na treťom mieste od konca v rámci EÚ.Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 - 64 je 66 percent v prípade žien a 79 percent v prípade mužov. Podľa materiálu ostáva problémom nerovnomerné sústredenie žien a mužov v rozličných sektoroch na trhu práce.Kým približne 27 percent žien pracuje v oblasti vzdelávania, zdravia a sociálnej práce, tak v prípade mužov je to necelých päť percent. V povolaniach v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky pracuje sedem percent žien a 39 percent mužov.Skóre Slovenska v oblastí peňazí je 74,2 bodu, pričom finančná situácia mužov aj žien sa významne zlepšila. Hoci nárast priemerného mesačného zárobku žien (+56 percent) aj mužov (+45 percent), rozdiel medzi mužmi a ženami pretrváva.Ženy stále zarábajú o 21 percent menej ako muž. V prípade párov s deťmi zarábajú ženy o 27 percent menej ako muži. Napokon v oblasti vedomostí sa Slovensko umiestnilo na 14. priečke v EÚ. Zlepšilo sa tiež v oboch podoblastiach – dosiahnuté vzdelanie a účasť, segregácia.