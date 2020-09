V Dolnom Kubíne bude mestské zastupiteľstvo vyberať hlavného kontrolóra verejnou voľbou

Verejná voľba

Mzda je známa

27.9.2020 (Webnoviny.sk) - Voľba hlavného kontrolóra na najbližšie šesťročné funkčné obdobie bude v dolnokubínskom mestskom zastupiteľstve verejná. Dohodli sa na tom mestskí poslanci schválením podmienok voľby hlavného kontrolóra, ktorého meno bude známe 12. novembra.Samosprávy na Slovensku využívajú pri voľbe hlavného kontrolóra zväčša inštitút tajného hlasovania. Verejná voľba je síce na prvý pohľad transparentnejšia, avšak hrozí pri nej zneplatnenie v prípade, ak by niektorý z poslancov hlasoval v prospech dvoch kandidátov.Pre dolnokubínsky mestský parlament je však verejná voľba typická, voliť takto budú v priebehu posledných 12 rokov už po tretí raz.Doterajšiemu hlavného kontrolórovi Petrovi Florekovi sa končí v poradí druhé funkčné obdobie v závere októbra. Voľba by sa síce mala uskutočniť počas posledných dvoch mesiacov funkčného obdobia, avšak v Dolnom Kubíne využili pandemické ustanovenia zákona o obecnom zriadení, kedy niektoré zákonné lehoty nebežia a voľbu naplánovali na 12. novembra.Záujemcovia o túto pozíciu sa môžu prihlásiť do 28. októbra, základnou kvalifikačnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie. Už vopred je známa mesačná mzda budúceho kontrolóra, ktorú upravuje zákon o obecnom zriadení.Kontrolórsky plat sa vypočítava ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za minulý kalendárny rok a veľkostného koeficientu miest, ktorý je v prípade Dolného Kubína 1,96. Nový kontrolór tak bude zarábať mesačne 2 141 eur.