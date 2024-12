Slovensko je v prípade vojny na Ukrajine vhodnou krajinou na mierové rokovanie, tvrdí premiér Fico – VIDEO

Organizácia mierového rokovania

Stretnutie s Putinom

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

27.12.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v prípade konfliktu na Ukrajine ponúka okrem tlaku na prímerie a začatie mierových rokovaní Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania na akejkoľvek úrovni. Dodal, že na všetkých svojich zahraničných cestách hovoril o možnostiach ukončenia vojnového konfliktu.„Ak sa teda na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou," povedal Robert Fico vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Hovoril o tom aj na svojom nedávnom stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom . Fico dodal, že víta jeho pozitívnu reakciu.Premiér Fico zopakoval, že robil a robí suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany pri plnom rešpektovaní našich záväzkov, ktoré nám vyplývajú z členstva v Európskej únii NATO . Ukrajinské vedenie podľa vyjadrenia premiéra Fica ťahá celú krajinu do katastrofy, pretože vyjednávacia pozícia Ukrajiny je každým dňom horšia a Ukrajina zaplatí obrovskú cenu v podobe straty územia a prítomnosti cudzích vojsk.Ruský prezident Vladimir Putin počas tlačovej konferencie po stretnutí Najvyššej eurázijskej hospodárskej rady v odpovedi na otázky novinárov povedal, že slovenskí predstavitelia „radi poskytnú svoju vlastnú krajinu ako platformu na rokovania. Nie sme proti, ak na to príde. Prečo nie? Keďže Slovensko má taký neutrálny postoj."Informoval o tom web Kyiv Independent. Slovenský premiér Robert Fico sa stretol s Putinom v Kremli 22. decembra, aby diskutovali o dodávkach plynu po vyhlásení Kyjeva, že nepredĺži dohodu o tranzite ruského plynu do Európy po 31. decembri.