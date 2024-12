Trnavský kraj investoval do zariadení sociálnych služieb viac ako šesť miliónov eur

Zrekonštruovanie nevyužitej budovy

Rozširovanie Zeleného domu v Skalici

Prestavba bývalých objektov

27.12.2024 (SITA.sk) - Takmer 6,3 milióna eur vyčlenil v roku 2024 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na výstavbu, rozširovanie a modernizáciu zariadení sociálnych služieb na svojom území.V tomto roku začal so stavbou dvoch nových zariadení podporovaného bývania v Medveďove, s rozširovaním kapacít Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom v Skalici a dokončil aj výstavbu špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján. Ako informovalo komunikačné oddelenie TTSK, kraj na investície do zariadení sociálnych služieb využil aj európske zdroje.„Pracujeme na tom, aby mali obyvatelia kraja k dispozícii kvalitné a bezpečné zázemie, kde im bude poskytnutá profesionálna sociálna starostlivosť. Vnímame aj dopyt obyvateľov po týchto zariadeniach, preto systematicky investujeme do výstavby nových a modernizácie tých aktuálnych,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.Konkretizoval, že v rámci prechodu z veľkokapacitnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti začal kraj v lete tohto roka s výstavbou dvoch zariadení podporovaného bývania v Medveďove. Okrem toho dokončil výstavbu špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján, kde komplexne zrekonštruoval nevyužívanú budovu bývalej školy v prírode na moderné ubytovacie a terapeutické priestory s technickým vybavením a bezbariérovým vstupom.Súčasťou areálu sú aj oddychové a športové zóny. V súčasnosti kraj ešte zabezpečuje v zariadení interiérové vybavenie. Dokončená je aj výstavba piatich nových domov rodinného typu v Okoči, Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch, kde svoj druhý domov má už 60 prijímateľov.Kraj začal tiež s rozširovaním Zeleného domu v Skalici, kde sa po dokončení budú nachádzať izby pre klientov, ošetrovňa, izolačná miestnosť, priestory pre zamestnancov či spoločenské miestnosti. Stavebné práce majú ukončiť koncom roku 2025.Pri Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec kraj postavil novú budovu a ďalšiu obnovuje. V novej budove budú klientom k dispozícii moderné izby, ošetrovňa, kuchyňa aj jedáleň. V objekte, ktorý vzniká prestavbou bývalej administratívnej budovy, bude poskytovaná sociálna služba zameraná na podporu čo najväčšej nezávislosti klientov a ich prípravu na fungovanie v bežnom živote.„Kraj má v pláne aj vybudovanie sociálno - zdravotného zariadenia s celoročnou pobytovou formou služby. Toto špecializované zariadenie sa bude nachádzať v obci Smolinské. Okrem toho začneme aj s budovaním sociálno-dravotného zariadenia v meste Piešťany,“ doplnila riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková s tým, že aj toto zariadenie bude ponúkať celoročnú pobytovú službu.Kraj rozšíri aj Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Pastuchove. Prestavbou bývalej Obchodnej akadémie v Hlohovci sa vytvoria nové priestory na poskytovanie sociálnej služby pobytovou formou. Župa tiež plánuje vybudovať v obci Dojč špecializované zariadenie s ambulantnou formou služby a nízkokapacitné zariadenie podporovaného bývania.V Galante zase vzniká prestavbou bývalých školských objektov špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra, ako aj zariadenie podporovaného bývania. Okrem toho tu bude tiež vybudovaný sociálny podnik. Rovnako vznikne aj nové špecializované zariadenia pre ľudí s poruchou autistického spektra v Trnave aj na Dobrej Vode.