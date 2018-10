Slovensko je v produkcii vajec sebestačné aj vďaka miestnej farme

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 2. októbra (TASR) – Slovensko je v produkcii vajec sebestačné, rezort pôdohospodárstva vyzýva Slovákov, aby kupovali slovenské vajíčka a podporili tým domáce poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Konštatoval to počas slávnostného otvorenia novej veľkokapacitnej triedičky vajec v spoločnosti Hydina Holding v Kežmarku generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Milan Lapšanský. Zároveň dodal, že cena by pre spotrebiteľov nemala byť jediným kritériom výberu konkrétneho produktu.Od roku 2014 kežmarská farma investovala do modernizácie a výstavby nových hál viac ako 5,5 milióna eur. Financie použili na nové klietkové technológie, na voliérové podstielkové chovy a novú triedičku. Momentálne tam pracuje 50 ľudí, čo je takmer trojnásobný počet ako pred štyrmi rokmi. Kapacita chovu v tejto podtatranskej firme je v súčasnosti na úrovni 220.000 nosníc, pričom v začiatkoch to bolo o takmer polovicu menej. Okrem klasických chovov sliepok v obohatených klietkach sa farma v súlade s aktuálnymi spotrebiteľskými trendmi zameriava aj na alternatívny spôsob produkcie vajec v moderných technológiách voliérového podstielkového chovu. Ten predstavuje 15 percent z celkového počtu nosníc.uviedla riaditeľka spoločnosti Anna Hrnčiarová Turčiaková.V súvislosti s kvalitou predávaných vajec Daniel Molnár z Únie hydinárov Slovenska zdôraznil, že slovenské vajcia sú oproti zahraničným naozaj čerstvé.upozornil. Doplnil, že spotreba vajec na Slovensku vlani výrazne vzrástla a dosiahla úroveň 227 kusov na obyvateľa ročne, pričom produkcia dosahuje podobné číslo.objasnil Molnár.Práve kežmarská farma podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej (SNS) svojou produkciou 60 miliónov vajec ročne prispieva k sebestačnosti Slovenska a zásobuje obchody po celej krajine.zdôraznila ministerka s tým, že živočíšna výroba je pre agrorezort kľúčová a tomu zodpovedajú aj konkrétne projekty na jej podporu.konštatovala Matečná.