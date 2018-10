Tržby aj zisk PepsiCo v 3. kvartáli vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Purchase 2. októbra (TASR) - Americký výrobca nealkoholických nápojov PepsiCo vykázal za 3. kvartál lepšie výsledky, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. Pripísal to investíciám do marketingu a vývoja nových produktov pre Latinskú Ameriku.Čistý zisk spoločnosti sa v 3. štvrťroku, ktorý skončil 8. septembra 2018, zvýšil na 2,50 miliardy USD (2,15 miliardy eur), čo predstavuje 1,75 USD na akciu, z 2,14 miliardy USD alebo 1,49 USD/akciu v rovnakom období vlani.Po vylúčení jednorazových položiek dosiahlo PepsiCo zisk 1,59 USD na akciu. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali koncernu zisk 1,57 USD na akciu.Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 1,5 % na 16,49 miliardy USD zo 16,24 miliardy USD vlani, zatiaľ čo experti očakávali, že dosiahnu 16,37 miliardy USD.V Severnej Amerike však spoločnosť zaznamenala slabší ako odhadovaný predaj. Konkrétne tržby divízie slaných pochúťok Frito-Lay v Severnej Amerike vzrástli o 3 % na 3,89 miliardy USD a zaostali za odhadmi analytikov, ktorí počítali s tržbami 3,92 miliardy USD. A tržby z predaja nápojov na severoamerickom trhu sa v 3. štvrťroku zvýšili o 2 % na 5,46 miliardy USD. Analytici však predpovedali, že dosiahnu 5,6 miliardy USD.komentovala výsledky Indra Nooyiová v posledný deň vo funkcii výkonnej riaditeľky Pepsi. Nooyiová však zostane predsedníčkou predstavenstva do začiatku roka 2019.(1 EUR = 1,1606 USD)