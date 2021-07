Slovensko je v strednej Európe najhoršie v počte zaočkovaných ľudí, tvrdí Korčok

Kľúč k bezpečnosti

Vítajú usporiadanie summitu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko je v počte zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 najhoršie spomedzi krajín strednej Európy.Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal počas utorkového stretnutia ministrov zahraničných vecí Česka, Maďarska, Rakúska a Slovinska, ktoré sa uskutočnilo v českom Mělníku neďaleko Prahy.V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministri zahraničných vecí sa zhodli, že očkovanie je kľúčom k bezpečnosti občanov a k zvládnutiu pandemických hrozieb.„Moji kolegovia sa ma pýtali, a ja sa už dlhšiu dobu pýtam sám seba, ako je možné, že v porovnaní s Maďarskom, Českom a Rakúskom je na Slovensku evidentne oveľa vyšší podiel tých, ktorí veria dezinformáciám, hoaxom a otvorene hovorím bludom, ktoré hraničia s tmárstvom z minulých storočí,“ povedal Korčok.Ministri počas svojho stretnutia prerokovali priority prebiehajúceho slovinského predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ ), ktoré sa nesie v znamení integrácie krajín západného Balkánu do EÚ. Rokovali tiež o perspektívach Východného partnerstva.„Vítame usporiadanie samitu EÚ-západný Balkán, ktoré slovinské predsedníctvo organizuje už v októbri. Pred tým je nevyhnutné potvrdiť záujem EÚ o tento región konkrétnymi krokmi. Som presvedčený o tom, že jedným z takýchto signálov by malo byť začatie prístupového rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.