Muž s nožom v ruke zastrašoval deti v senickom parku, bol pod vplyvom alkoholu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Obvineniu z prečinu násilia proti skupine obyvateľov čelí 64-ročný muž, ktorý sa v Senici dvom maloletým deťom, dvom tínedžerom a jednému dospelému mužovi vyhrážal s nožom v ruke zabitím. Policajti ihneď po nahlásení incidentu zakročili a muža zaistili.V dychu mu namerali 1,5 promile alkoholu. Po súhlase dozorujúceho prokurátora ho umiestnili do cely policajného zaistenia a obvinili. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.Skupina detí sa podvečer zabávala v mestskom parku v Senici. Mužovi pravdepodobne prekážala ich prítomnosť, zo zadného vrecka vytiahol nôž a s vyjadreniami o rómskej menšine slovne na ne zaútočil. V deťoch to vzbudilo dôvodnú obavu, že vyhrážky s použitím noža uskutoční. Muž sa údajne postavil do tzv. bojového postoja a vyzýval najstaršieho z nich na súboj a bitku.Pretože muž bol už v minulosti odsúdený za násilnú trestnú činnosť, vyšetrovateľka spracovala aj návrh na jeho väzobné stíhanie. Mužovi hrozí v zmysle zákona strata slobody až na tri roky.