Slovensko láka svetových odborníkov, kongresový turizmus rastie rekordným tempom

Slovensko sa stáva čoraz populárnejšou destináciou pre medzinárodné kongresy a odborné podujatia, pričom tento segment cestovného ruchu zaznamenáva rekordný rast. Medziročný nárast počtu účastníkov medzi rokmi 2023 a 2024 dosiahol až 52 percent podľa dát Štatistického úradu SR (ŠÚSR). V porovnaní s rekordným rokom 2019, ktorý bol pre cestovný ruch významný, ide o rast o 8,8 %.
Významný prínos pre ekonomiku
Kongresový cestovný ruch má výrazný dopad na ekonomiku Slovenska, najmä vďaka vysokým príjmom z ubytovacích a gastronomických služieb. Navyše tieto podujatia sa zvyčajne konajú mimo hlavnej turistickej sezóny, čo pomáha vyplniť kapacity v cestovnom ruchu počas celého roka.
„Kongresový turizmus nie sú len čísla, ale aj reputácia krajiny. Každé takéto podujatie pomáha budovať obraz Slovenska ako modernej a otvorenej destinácie aj pre podnikateľské prostredie a inovácie,“ zdôraznil generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL Matej Fekete.
Počet účastníkov rastie rekordným tempom
V minulom roku navštívilo Slovensko takmer 600-tisíc kongresových účastníkov, čo predstavuje výrazný nárast oproti viac než 390-tisíc účastníkom z predminulého roku. Priaznivé sú aj dáta za prvý štvrťrok tohto roka, keď počet hostí dosiahol takmer 111-tisíc.
Kongresová návštevnosť sa sústreďuje predovšetkým v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Bratislava prijala takmer tretinu všetkých účastníkov, pričom jej počet vzrástol medziročne o viac ako 50 %. Žilinský región dosiahol podiel 23 % a medziročný rast takmer 80 %. Najvýraznejší rast zaznamenal Trnavský kraj, kde počet kongresových hostí vzrástol o viac než 120 %.
Viac než 5 000 podujatí ročne
Slovensko v minulom roku hostilo viac ako 5 000 kongresov, čo predstavuje viac ako o 8 % viac než v roku 2023, kedy sa uskutočnilo mierne nad 4 600 akcií. Väčšina podujatí, až 60 %, boli jednodňové kongresy. Dominovali akcie s počtom účastníkov v rozmedzí 50 až 249 hostí, predstavujúcich 94 % všetkých kongresov. Približne tretina z týchto podujatí sa konala v druhom štvrťroku.
Podľa Štatistického úradu SR sa teda kongresový turizmus na Slovensku dynamicky rozvíja a posilňuje pozíciu krajiny medzi atraktívnymi biznis destináciami v regióne.