02. novembra 2025

Požiar v Trnave poškodil pamätník nenarodeným deťom, hasiči potvrdili nedbanlivosť – FOTO


Tagy: hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Pamätník Požiar

Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v nedeľu skoro ráno vážne poškodil oheň. Hasičov k požiaru privolali ráno okolo 5:00, požiar rýchlo lokalizovali a ...



stiahnut 676x451 2.11.2025 (SITA.sk) - Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v nedeľu skoro ráno vážne poškodil oheň. Hasičov k požiaru privolali ráno okolo 5:00, požiar rýchlo lokalizovali a zlikvidovali.


„Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra 2022. Ľudia k nemu často, v dušičkovom období zvlášť, zapaľovali sviečky.

Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu. Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podarilo po viac ako troch rokoch dotiahnuť do úspešného konca v závere roku 2022. Pamätník bol financovaný vo veľkej miere peniazmi od darcov, zo zbierok či z benefičných koncertov.

Množstvo prác pri jeho výstavbe vykonali dodávatelia bez nároku na odmenu. Na cintoríne na Kamennej ceste sa v nedeľu popoludní bude konať svätá omša za zomrelých, jej súčasťou býva aj sprievod k pamätníku nenarodeným deťom.


Zdroj: SITA.sk - Požiar v Trnave poškodil pamätník nenarodeným deťom, hasiči potvrdili nedbanlivosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

