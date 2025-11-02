|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 2.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Dnes je Pamiatka zosnulých
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. novembra 2025
Požiar v Trnave poškodil pamätník nenarodeným deťom, hasiči potvrdili nedbanlivosť – FOTO
Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v nedeľu skoro ráno vážne poškodil oheň. Hasičov k požiaru privolali ráno okolo 5:00, požiar rýchlo lokalizovali a ...
Zdieľať
2.11.2025 (SITA.sk) - Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave v nedeľu skoro ráno vážne poškodil oheň. Hasičov k požiaru privolali ráno okolo 5:00, požiar rýchlo lokalizovali a zlikvidovali.
„Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra 2022. Ľudia k nemu často, v dušičkovom období zvlášť, zapaľovali sviečky.
Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu. Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podarilo po viac ako troch rokoch dotiahnuť do úspešného konca v závere roku 2022. Pamätník bol financovaný vo veľkej miere peniazmi od darcov, zo zbierok či z benefičných koncertov.
Množstvo prác pri jeho výstavbe vykonali dodávatelia bez nároku na odmenu. Na cintoríne na Kamennej ceste sa v nedeľu popoludní bude konať svätá omša za zomrelých, jej súčasťou býva aj sprievod k pamätníku nenarodeným deťom.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v Trnave poškodil pamätník nenarodeným deťom, hasiči potvrdili nedbanlivosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Príčina vzniku požiaru bola stanovená ako nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra 2022. Ľudia k nemu často, v dušičkovom období zvlášť, zapaľovali sviečky.
Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu. Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podarilo po viac ako troch rokoch dotiahnuť do úspešného konca v závere roku 2022. Pamätník bol financovaný vo veľkej miere peniazmi od darcov, zo zbierok či z benefičných koncertov.
Množstvo prác pri jeho výstavbe vykonali dodávatelia bez nároku na odmenu. Na cintoríne na Kamennej ceste sa v nedeľu popoludní bude konať svätá omša za zomrelých, jej súčasťou býva aj sprievod k pamätníku nenarodeným deťom.
Zdroj: SITA.sk - Požiar v Trnave poškodil pamätník nenarodeným deťom, hasiči potvrdili nedbanlivosť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu
Pellegrini má v rukách osud hazardu, Takáč očakáva, že zákon pôjde späť do parlamentu
<< predchádzajúci článok
Slovensko láka svetových odborníkov, kongresový turizmus rastie rekordným tempom
Slovensko láka svetových odborníkov, kongresový turizmus rastie rekordným tempom