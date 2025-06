Slovensko má iné priority ako zbrojenie, tvrdí Fico a nepodporí vyššie výdavky na zbraňové systémy

Riziko globálneho vojenského konfliktu

Ozdravovanie financií a dobiehanie EÚ

23.6.2025 (SITA.sk) - Slovensko si musí, podobne ako Španielsko, vyhradiť suverénne právo rozhodnúť, v akom tempe a v akej štruktúre je pripravená navyšovať rozpočet Ministerstva obrany SR s cieľom dosiahnuť plán NATO v roku 2035. Uviedol to v pondelok predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).Zároveň zdôraznil, že v štátnom rozpočte SR na rok 2026 nebude podporovať žiadne navýšenie výdavkov na nákup zbraňových systémov nad úroveň roku 2025. „Akékoľvek navýšenie rozpočtu Ministerstva obrany SR na rok 2026 bude použité výlučne len na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice a cestná infraštruktúra,” doplnil.Predseda vlády vo svojom vyhlásení ďalej upozornil na to, že zlyhali všetky medzinárodné politické, bezpečnostné a právne mechanizmy určené na prijímanie rozhodnutí a mandátov na použitie vojenskej sily pri riešení konfliktov.„Mocnosti prijímajú tieto rozhodnutia individuálne, čo vedie k bezprecedentnému zhoršeniu bezpečnostnej situácie s reálnym rizikom vzniku nového globálneho vojenského konfliktu. O rozsiahlom zbrojení a možnom globálnom vojenskom konflikte sa dnes hovorí podstatne viac ako o mieri či zvyšovaní životnej úrovne ľudí,“ podotkol.Fico tiež poukázal na to, že absolútna väčšina členských krajín NATO podporuje razantné zvýšenie výdavkov na obranu, a to až do úrovne piatich percent HDP v roku 2035.„Slovenská republika má v čase ozdravovania verejných financií a dobiehania priemernej životnej úrovne v EÚ v najbližších rokoch iné priority ako zbrojenie. SR je členským štátom NATO a musí sa rozhodnúť, či záväzky vyplývajúce z nášho členstva rešpektuje, alebo prijme v budúcnosti iné riešenie. Naviac, Slovensko je schopné dosiahnuť požiadavky NATO aj bez razantného zvýšenia výdavkov na zbrojenie na päť percent HDP,“ uviedol premiér.