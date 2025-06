Zahraničné ropné firmy v Iraku evakuovali časť zamestnancov

23.6.2025 (SITA.sk) - Zahraničné ropné firmy vrátane gigantov BP a TotalEnergies evakuovali časť zahraničných zamestnancov z južného Iraku vzhľadom na napätie v regióne. Uviedla to v pondelok iracká štátna ropná spoločnosť Basra Oil Company. Dodala však, že ťažba v provincii Basra, ktorá produkuje väčšinu irackej ropy, nie je ovplyvnená.Talianska firma ENI „postupne znížila počet svojich zamestnancov z 260 na 98“ a francúzska firmaTotalEnergies „evakuovala 60 percent svojich zamestnancov". Od začiatku iránsko-izraelskej vojny narastajú obavy, že by sa násilie mohlo rozšíriť do Iraku, kde sú americké jednotky a zároveň niekoľko miestnych ozbrojených skupín podporuje Irán.Po tom, ako USA v nedeľu zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia, iránsky predstaviteľ varoval, že základne v regióne použité pri útokoch „budú považované za legitímne ciele“.