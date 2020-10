Slovensko má medzinárodne nadpriemerný počet policajtov, dôvera v políciu je však nízka

Vyššie výdavky oproti krajinám V3

Na globálne pomery bezpečná krajina

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má na 100 000 obyvateľov viac policajtov ako krajiny V3 (ČR, Maďarsko, Poľsko), konkrétne o 14 % a tiež viac ako EÚ15 (staré členské štáty Európskej únie), konkrétne o 21 %. Konštatuje to vládou schválený Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023."V slovenskom policajnom zbore pracuje takmer 22-tisíc príslušníkov. Medzinárodne nadpriemerný počet príslušníkov policajného zboru zvyšuje výdavky spojené s jeho činnosťou, oproti krajinám V3 sú vyššie o 10 %," konštatuje dokument.Na druhej strane, napriek vyšším výdavkom je podľa dokumentu nedôvera v políciu najväčšia spomedzi krajín EÚ. "V rámci EÚ15 polícii nedôveruje v priemere 20 % obyvateľov, v rámci V3 je priemer 35 %. Na Slovensku nedôveruje polícii až 55 % obyvateľov," uvádza sa v materiáli.Problematický je podľa dokumentu aj vývoj nedôvery v políciu, ktorá, na rozdiel od krajín V3, na Slovensku neklesá. "V krajinách V3 je pozitívny vývoj zjavný, v Českej republike klesla nedôvera o 15 percentuálnych bodov od roku 2014," konštatuje dokument.Materiál ďalej uvádza, že Slovensko je na globálne pomery bezpečnou krajinou, pričom v rokoch 2014 až 2018 malo na 100-tisíc obyvateľov v priemere 1,2 vraždy. "Je však v horšej polovici krajín EÚ28 (celá únia), má viac vrážd oproti priemeru V3 (0,8), ako aj priemeru EÚ15 (1,0)," uvádza sa v materiáli s tým, že údaje o vraždách sú bežným ukazovateľom medzinárodného hodnotenia zločinnosti, keďže sú ľahšie identifikovateľné oproti iným zločinom (napríklad domáce násilie) a podobne definované v rôznych právnych systémoch. Dokument tiež konštatuje, že objasnenosť trestných činov v SR stúpa, medzinárodné porovnanie komplikuje rôzna metodika.Slovensko podľa dokumentu dosahuje porovnateľné výsledky ako V3 susedia aj v inom, subjektívnom ukazovateli bezpečnosti, konkrétne pocite bezpečia pri večernej chôdzi domov. "Na Slovensku sa cíti večer bezpečne 64 %, čo je o iba o 1 percentuálny bod menej ako v susedných krajinách V3, stále však o 10 percentuálnych bodov menej ako v krajinách EÚ15. Trend je však pozitívny a spolu so znižujúcou sa mierou vrážd to signalizuje zlepšujúcu sa situáciu objektívnej aj subjektívnej osobnej bezpečnosti," dodal materiál.